Trapperul Ian a fost adus în fața magistraților, după ce a stat 24 de ore în arest, după gestul controversat de la Arenele Romane

Trapperul Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, de 29 de ani, a fost adus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4, luni, 5 octombrie 2026, după ce a petrecut 24 de ore în arest. Reținerea sa a venit în urma gestului controversat de la Arenele Romane.

Momentul cu aducerea trapperului Ian în fața magistraților, astăzi, au fost publicate pe Facebook de către Ceaușescu Marian. Precum în cazul de ieri, artistul nu a dorit să ofere o reacție atunci când i-au fost adresate întrebări. Trapperul Ian a fost filmat în timp ce este încătușat și, pentru câteva secunde, a schițat un zâmbet. Marian Ceaușescu l-a întrebat: „Cât de importantă este educația?”.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„A fost adus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 după ce a fost retinut pentru 24 de ore. Trapperul Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, în vârstă de 29 de ani, a avut un gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. (n.r. Reținut) pentru infractiunea de Ultrajul contra bunelor maniere (art 375)”, a notat Ceaușescu Marian pe Facebook.

Trapperul Ian a fost reținut 24 de ore, după incidentul de la Arenele Romane

Trapperul Ian, pe numele real Anghel Bogdan Georgian, a fost chemat la poliție după incidentul de la Arenele Romane. Artistul a fost filmat pe 2 octombrie, în timpul concertului, în timp ce părea să urineze pe scenă. Imaginile s-au viralizat și au stârnit reacții din partea fanilor și a altor artiști. Poliția s-a sesizat din oficiu, iar Ian a fost audiat și verificat. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore.

La data de 2 octombrie, Ian și Azteca au dat startul turneului național prin concertul susținut la Arenele Romane din București. Cei doi ar urma să concerteze și în alte orașe din țară: Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Sursă video: Facebook Ceaușescu Marian