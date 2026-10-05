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Sorin Grindeanu, după noile consultări cu Nicușor Dan: „Nominalizarea PSD sunt eu”. Președintele, față în față cu reprezentanții AUR. Simion nu este prezent la Cotroceni

Flavius NiculescuOana Zvobodă
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Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru. Dezbaterile de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Mai mult decât atât, astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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UPDATE, ora 14:30 – Președintele Nicușor Dan a început consultările cu reprezentanții delegației AUR, condusă de sociologul Dan Dungaciu.

UPDATE, ora 14:25 – Sorin Grindeanu face declarații de presă și spune că el este propunerea partidului pe care îl conduce. Liderul PSD a mai spus că partidul său își dorește să facă parte din următorul Guvern.

UPDATE, ora 14:00 – Au început consultările cu reprezentanții Partidului Social Democrat. Delegația este condusă de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan / „Nu merită prezența mea”

Printr-un mesaj publicat pe pagina personală de TikTok, liderul partidului AUR, George Simion, a anunțat că nu va participa la consultările organizate de Nicușor Dan, însă a explicat că delegația partidului său va promova un singur mesaj: „Vrem alegeri anticipate”. De altfel, delegația AUR de la Cotroceni va fi condusă de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu.

„Am bifat cu succes o nouă capitală europeană (n.r. – Varșovia). Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă în România. Acum merg spre București, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: Vrem alegeri anticipate!”, a transmis George Simion în postarea publicată pe TikTok.

Nicușor Dan și George Simion | Sursa foto: Mediafax

Nicușor Dan va face o nouă desemnare de prim-ministru la finalul negocierilor cu reprezentanții grupurilor parlamentare

Negocierile au început la ora 14:00 și se vor încheia abia după ora 19:00. Mai apoi, președintele ar urma să facă încă o propunere de prim-ministru, la fix cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale au anunțat programul oficial al consultărilor pe care Nicușor Dan le va purta cu liderii partidelor parlamentare. Aceștia se vor prezenta, la Palatul Cotroceni, în următoarea ordine:

  • Partidul Social Democrat – ora 14:00
  • Alianța pentru Unirea Românilor – ora 14:30
  • Partidul Național Liberal – ora 15:00
  • Uniunea Salvați România – ora 15:30
  • Uniunea Democrată Maghiară din România – ora 16:00
  • Grupul parlamentar al minorităților naționale – ora 16:30
  • Partidul S.O.S. România – ora 17:00
  • Partidul Oamenilor Tineri – ora 17:30
  • Grupul parlamentar Uniți pentru România – ora 18:00
  • Grupul parlamentar PACE – Întâi România – ora 18:30
  • Parlamentarii neafiliați – ora 19:00

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu | Sursa foto: Mediafax

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat în repetate rânduri că partidul i-a încredințat mandatul de a prelua conducerea Guvernului și că așteaptă ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pentru această funcție. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

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