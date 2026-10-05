Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni 5 octombrie, legea care modifică regulile de intervenție rapidă în cazul atacurilor de urs brun. Legea este una dintre cele mai controversate din ultimii ani, ținând cont de atacurile tot mai dese ale acestor animale sălbatice asupra oamenilor. Președintele a blocat legea la CCR în această primăvară.

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind promulgarea legii care modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 81/2021, după ce inițial o blocase la Curtea Constituțională. Potrivit legii votate în Parlament, aproape 900 de urşi ar urma să fie extraşi prin vânătoare, drept cotă de prevenţie, din zonele cel mai grav afectate de numărul de exemplare care depăşesc cota admisă. Aceste animale de talie mare atacă tot mai des gospodării şi oameni, soldate cu pagube semnificative şi numeroase pierderi de vieţi omeneşti.

Se dublează cota de urși

Actul normativ vizează eficientizarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun asupra populației și bunurilor materiale.

Legea, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul PL-x 218/2026, a fost promulgată, potrivit Administrației Prezidențiale. Concret, actul normativ permite dublarea numărului de urşi împuşcaţi pentru anii 2026 şi 2027, de la aproape 500 la aproape 1.000 de exemplare atât pentru prevenţie, cât şi pentru intervenţie

Pentru anul 2026, legea stabilește un nivel de prevenție de 859 de urși bruni și unul de intervenție de 110. Față de 2024, cotele s-au dublat, de la 426 și, respectiv, 55 de exemplare.

În luna mai, președintele a sesizat Curtea Constituțională a României pe această temă. El a susținut că reglementarea și monitorizarea sunt incomplete și că legea ar putea încălca Directiva Habitate. Curtea a respins obiecția în iunie, iar Nicușor Dan a cerut apoi reexaminarea legii.

Pe 26 august, Senatul a respins obiecțiile președintelui și a păstrat forma trimisă la promulgare. Votul a fost de 103 „pentru”, cinci „împotrivă” și 15 abțineri.

CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan

Reamintim că președintele a atacat această lege la Curtea Constituțională a României. Astfel, în luna mai 2026, Nicuşor Dan a atacat legea la Curtea Constituţională. Sesizarea i-a fost respinsă de către judecători în iunie.

Legea interzice recoltarea urșilor din cota de prevenție pe teritoriile unde vânătoarea este interzisă. Potrivit Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni.