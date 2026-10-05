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Emil Boc somează Loteria Română să scoată păcănelele din agențiile care funcționează în Cluj-Napoca: „Statul trebuie să fie primul, nu ultimul care respectă o decizie a autorităților locale”

Flavius Niculescu
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Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a publicat luni, 5 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj adresat reprezentanților Loteriei Române, prin care solicită eliminarea tuturor păcănelelor – a aparatelor de tip „slot machine” – din agențiile deschise pe raza municipiului. Apelul făcut de edilul clujean vine în contextul în care, în urmă cu o lună, Consiliul Local a aprobat hotărârea prin care sunt interzise jocurile de noroc și sălile de păcănele în locațiile fizice din Cluj-Napoca.

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Loto nu are nimic în comun cu păcănelele” / „Dacă operatorii privați respectă decizia, cerem și Loteriei Române să respecte ceea ce noi am stabilit

„Cerem Loteriei Române, respectuos, să scoată păcănelele, adică aparatele de tip slot machine din sediile Loto din municipiul Cluj-Napoca. Nu am absolut nimic cu Loteria Română. Este o companie națională de prestigiu, de tradiție a României. Dar Loto nu are nimic în comun cu păcănelele! 

Orașul nostru a luat decizia de a interzice, de a elimina, de a pune oamenii pe primul loc și de a scoate păcănelele din Cluj, în locațiile fizice. Dacă operatorii privați au respectat și respectă decizia orașului, cerem și Loteriei Române să respecte ceea ce noi am stabilit. Până la urmă, statul trebuie să fie primul, nu ultimul care respectă o decizie a autorităților locale”, a transmis Emil Boc în postarea publicată pe Facebook.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc

„Solicit Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc să intervină și să clarifice această situație

„În egală măsură, solicit Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc să intervină și să clarifice această situație, probabil și la nivel național, cu privire la prezența aparatelor de tip slot machine în sediile Loto.

Acolo unde autoritățile locale au decis că nu mai doresc păcănele în oraș, toți trebuie să ne respecte decizia pe care am luat-o. Sper să vedem sedii Loto fără păcănele și să ne bucurăm, în continuare, de activitatea Loteriei Române, așa cum o știm de zeci de ani, dar fără păcănele”, a mai precizat Emil Boc.

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