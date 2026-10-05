Siegfried Mureșan readuce în discuție alegerile anticipate. Invocă exemplul Spaniei: ”O opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni”

Siegfried Mureșan readuce în discuție scenariul alegerilor parlamentare anticipate în România, chiar în ziua în care partidele sunt chemate la o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier.

Liberalul invocă exemplul Spaniei, unde premierul Pedro Sánchez a anunțat organizarea alegerilor anticipate pe 29 noiembrie. Mureșan susține că anticipatele reprezintă un mecanism democratic care poate fi folosit atunci când o criză politică nu mai poate fi rezolvată prin actuala configurație parlamentară.

”Premierul Spaniei a anunțat că organizează alegeri anticipate în data de 29 noiembrie. Doar în ultimii cinci ani, 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au organizat alegeri parlamentare anticipate, inclusiv cele mai mari state membre – Franța, Germania, Italia și Spania. La acestea se adaugă Marea Britanie și Republica Moldova”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

”Alegerile anticipate sunt un mecanism democratic”

Politicanul subliniază că unele țări europene au ajuns la urne chiar de mai multe ori în această perioadă. Siegfried Mureșan leagă exemplele europene de actualul blocaj politic din România, fără a afirma explicit că anticipatele trebuie declanșate imediat.

”Unele state au organizat chiar mai multe rânduri de alegeri anticipate în ultimii 5 ani. Alegerile anticipate sunt un mecanism democratic pentru situațiile în care o criză politică nu mai poate fi depășită prin formulele parlamentare existente. În astfel de momente, într-o democrație funcțională, o opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni”, a mai spus Mureșan.