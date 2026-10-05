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Florin Cîțu are o explicație pentru criza politică din Spania. Ce greșeală ar fi făcut socialiștii

Florin Cîțu are o explicație pentru criza politică din Spania. Ce greșeală ar fi făcut socialiștii
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Florin Cîțu, sursa: Mediafax
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Fostul premier Florin Cîțu are o explicație pentru criza politică din Spania. Într-o postare pe Facebook, acesta a explicat ce greșeală ar fi făcut socialiștii, după ce premierul spaniol Pedro Sanchez a convocat alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie 2026, pe fondul impasului politic provocat de criza locuințelor.

Luni, 5 octombrie, Reuters scria că premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a convocat alegeri anticipate pentru 29 noiembrie 2026. Decizia vine pe fondul impasului politic provocat de criza locuințelor. Publicația notează că Partidul Socialist este în urma formațiunilor de dreapta în sondaje. Propunerile lui Pedro Sanchez privind criza imobiliară au fost respinse vineri de deputații de dreapta. Situația din Spania nu a rămas fără ecou.

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Postarea lui Florin Cîțu pe Facebook

Fostul premier Florin Cîțu are o explicație pentru criza politică din Spania

Situația din Spania nu a rămas fără ecou. Florin Cîțu critică intervențiile socialiste pe piața imobiliară din Spania și menționează că „duc la penurie”. Fostul premier susține că măsurile au dus la o creștere redusă a stocului de locuințe și la majorarea chiriilor reale. Fostul premier avertizează că politici similare aplicate în România ar putea avea efecte negative asupra economiei. El s-a raportat și la graficele menționate de Financial Times.

„Intervențiile socialiste, indiferent cine le implementează, duc la penurie. De fiecare dată.

Socialiștii din Spania au intervenit pe piața imobiliară pentru a-i „ajuta” pe oameni.

Rezultatul în graficele Financial Times: populația a crescut rapid, stocul de locuințe aproape deloc, iar chiriile reale au explodat.

Ce credeți că vor produce intervențiile socialiste aplicate în ultimii ani în economia românească, indiferent de piața vizată? (pe lângă dezastrul economic pe care il trăim de o vreme)”, a notat Florin Cîțu pe Facebook.

Pedro Sanchez a avut 3 mandate consecutive în Spania și a susținut constant politici favorabile migranților. De asemenea, măsurile privind locuințele i-au permis lui Pedro Sanchez să aducă în prim-plan agenda socialiștilor. În același timp, atenția s-a mutat de la criza migranților din Ceuta și scandalurile de corupție. Alegerile anticipate erau deja luate în calcul după ce Parlamentul a respins proiectele guvernului privind criza locuințelor.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

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