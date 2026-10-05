Prima pagină » Știri politice » Toni Neacșu face o paralelă între arestarea lui Călin Georgescu și reținerea trapperului Ian: „Morala și legea nu sunt același lucru”

Toni Neacșu face o paralelă între arestarea lui Călin Georgescu și reținerea trapperului Ian: „Morala și legea nu sunt același lucru”

Toni Neacșu face o paralelă între arestarea lui Călin Georgescu și reținerea trapperului Ian: „Morala și legea nu sunt același lucru
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Analistul Toni Neacșu a comentat, pe Facebook, două situații juridice aflate în atenția publică, susținând că există o disproporție între gravitatea faptelor și măsurile luate de autorități în fiecare caz.

„Oamenii de drept au nenorocul ca deformarea profesională să nu-i lase să se revolte pe principii ce țin exclusiv de moralitatea publică. Ordinea și regula juridice sunt mai importante. De exemplu, în cele 2 teme juridice care țin agenda zilei eu văd așa”, a scris Toni Neacșu, introducând cele două cazuri la care face referire.

Primul caz: un ultraj la adresa bunelor moravuri

Neacșu se referă la o persoană reținută pentru un ultraj la adresa bunelor moravuri, faptă pentru care legea prevede amendă sau închisoare de până la doi ani și pentru care nu poate fi solicitată arestarea preventivă.

„O persoană este reținută pentru un ultraj la adresa bunelor moravuri care se pedepsește cu amendă sau închisoare până la 2 ani și pentru care nu se poate cere arestarea preventivă. A urina în public este un gest dezgustător și (auto) degradant. Dar legea penală operează cu adecvarea proporțională a măsurilor de represiune, fără legătură cu intensitatea repulsiei pe care o produce o conduită scârboasă”, a transmis Neacșu.

Al doilea caz: arestare preventivă pentru o faptă din urmă cu cinci ani

Al doilea caz vizează o persoană arestată preventiv pentru o faptă comisă în urmă cu cinci ani, măsură justificată, potrivit relatării lui Neacșu, exclusiv prin pericolul concret pentru ordinea publică — deși, în cazul infracțiunii de înșelăciune, răspunderea penală se poate stinge prin împăcarea părților.

„O altă persoană este arestată preventiv pentru o faptă săvârșită acum 5 ani, exclusiv pentru că ar prezenta pericol concret pentru ordinea publică, în condițiile în care pentru înșelăciune răspunderea penală se poate stinge prin împăcarea părților. Înșelăciunea e în esență o afacere civilă în care una din părți nu e corectă, o induce în eroare pe cealaltă parte, o păcălește, e o escrocherie. Având în esență o natură civilă, legea lasă părților posibilitatea să se împace. Dacă se întâmplă asta, arestarea preventivă dispusă anterior apare clar cel puțin abuzivă și exagerată, de aceea bunul simț juridic te face să fii extrem de strict cu luarea ei”, a scris Neacșu.

Un citat din realismul juridic american

În încheierea postării, Neacșu a făcut trimitere la un judecător american, considerat unul dintre fondatorii realismului juridic american.

„Un celebru judecător american, din care s-a născut nu mai puțin celebrul realism juridic american, spunea asta mai expresiv (și mai memorabil) decât mine: «Ca să înțelegem dreptul cu adevărat, trebuie mai întâi să-i înțelegem limitele. Iar prima limită este aceasta: morala și legea nu sunt același lucru»”, a conchis Neacșu, citându-l pe judecătorul Oliver Wendell Holmes Jr., 1897.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS USR își anunță poziția înainte de consultările de la Cotroceni: Soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate
12:50
USR își anunță poziția înainte de consultările de la Cotroceni: Soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate
FLASH NEWS Nicușor Dan, mesaj pentru românii plecați în străinătate: „Sunt convins că se vor întoarce acasă”. „Ni se pare că nu am făcut nimic, dar România a progresat foarte mult”
12:24
Nicușor Dan, mesaj pentru românii plecați în străinătate: „Sunt convins că se vor întoarce acasă”. „Ni se pare că nu am făcut nimic, dar România a progresat foarte mult”
REACȚIE Ponta amintește că în 2014 România plătea 9 miliarde în dobânzi, față de 60 acum: „Problemele adevărate ale României nu pot fi rezolvate de propaganda #rezist”
12:11
Ponta amintește că în 2014 România plătea 9 miliarde în dobânzi, față de 60 acum: „Problemele adevărate ale României nu pot fi rezolvate de propaganda #rezist”
CONTROVERSĂ Șeful Consiliului Județean Cluj, reacție surprinzătoare înainte ca Nicușor Dan să desemneze un nou premier: „Propun o soluție extraordinară, diferită”. Ce mesaj îi transmite președintelui României
11:33
Șeful Consiliului Județean Cluj, reacție surprinzătoare înainte ca Nicușor Dan să desemneze un nou premier: „Propun o soluție extraordinară, diferită”. Ce mesaj îi transmite președintelui României
SCANDAL George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Ce îi transmite președintelui și cine conduce delegația AUR la Cotroceni
11:00
George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Ce îi transmite președintelui și cine conduce delegația AUR la Cotroceni
EVENIMENT Nicușor Dan, mesaj despre gândirea critică a următoarelor generații, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației: „Este temelia unei societăți care își construiește viitorul cu responsabilitate”
09:51
Nicușor Dan, mesaj despre gândirea critică a următoarelor generații, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației: „Este temelia unei societăți care își construiește viitorul cu responsabilitate”
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
Daiana Prodan a 'DEMASCAT-O' pe Claudia Ion de la Insula Iubirii. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
Bani în plus pentru pensionari în decembrie. Cine primește cele mai mari sume
Click
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
Cancan.ro
Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter luni dimineața, în România. L-ai simțit?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce mașini vor putea vedea românii la Salonul Auto București 2026. Printre participanți se numără modele Nissan, Subaru, BYD, Leapmotor și un Ford de 456 CP
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Urmele biologice rămase pe avioane. Cum identifică cercetătorii păsările pentru a preveni accidentele
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
FLASH NEWS Alertă la granița dintre Moldova și Ucraina. Un proiectil a căzut în zona punctului de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe a ricoșat din sol și a lovit un autobuz. Ce îndeamnă Poliția de Frontieră
13:17
Alertă la granița dintre Moldova și Ucraina. Un proiectil a căzut în zona punctului de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe a ricoșat din sol și a lovit un autobuz. Ce îndeamnă Poliția de Frontieră
REACȚIE Siegfried Mureșan readuce în discuție alegerile anticipate. Invocă exemplul Spaniei: ”O opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni”
13:07
Siegfried Mureșan readuce în discuție alegerile anticipate. Invocă exemplul Spaniei: ”O opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni”
FLASH NEWS Incident grav de securitate în Danemarca. Persoane necunoscute au obținut acces, timp de 10 zile, la registrele populației. Datele a 8,8 milioane de cetățeni, compromise. Ce anunță autoritățile
12:38
Incident grav de securitate în Danemarca. Persoane necunoscute au obținut acces, timp de 10 zile, la registrele populației. Datele a 8,8 milioane de cetățeni, compromise. Ce anunță autoritățile
ULTIMA ORĂ Trapperul Ian a fost adus în fața magistraților, după ce a stat 24 de ore în arest, după gestul controversat de la Arenele Romane
12:36
Trapperul Ian a fost adus în fața magistraților, după ce a stat 24 de ore în arest, după gestul controversat de la Arenele Romane
SANCȚIUNI Zeci de amenzi aplicate de jandarmi susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central. Au fost deschise și 4 dosare penale
12:16
Zeci de amenzi aplicate de jandarmi susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central. Au fost deschise și 4 dosare penale
FLASH NEWS Exercițiul MOBEX B-IF-26 se desfășoară în perioada 05-12 octombrie 2026, simultan în municipiul București și județul Ilfov
12:15
Exercițiul MOBEX B-IF-26 se desfășoară în perioada 05-12 octombrie 2026, simultan în municipiul București și județul Ilfov

Cele mai noi

Trimite acest link pe