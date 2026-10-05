Analistul Toni Neacșu a comentat, pe Facebook, două situații juridice aflate în atenția publică, susținând că există o disproporție între gravitatea faptelor și măsurile luate de autorități în fiecare caz.

„Oamenii de drept au nenorocul ca deformarea profesională să nu-i lase să se revolte pe principii ce țin exclusiv de moralitatea publică. Ordinea și regula juridice sunt mai importante. De exemplu, în cele 2 teme juridice care țin agenda zilei eu văd așa”, a scris Toni Neacșu, introducând cele două cazuri la care face referire.

Primul caz: un ultraj la adresa bunelor moravuri

Neacșu se referă la o persoană reținută pentru un ultraj la adresa bunelor moravuri, faptă pentru care legea prevede amendă sau închisoare de până la doi ani și pentru care nu poate fi solicitată arestarea preventivă.

„O persoană este reținută pentru un ultraj la adresa bunelor moravuri care se pedepsește cu amendă sau închisoare până la 2 ani și pentru care nu se poate cere arestarea preventivă. A urina în public este un gest dezgustător și (auto) degradant. Dar legea penală operează cu adecvarea proporțională a măsurilor de represiune, fără legătură cu intensitatea repulsiei pe care o produce o conduită scârboasă”, a transmis Neacșu.

Al doilea caz: arestare preventivă pentru o faptă din urmă cu cinci ani

Al doilea caz vizează o persoană arestată preventiv pentru o faptă comisă în urmă cu cinci ani, măsură justificată, potrivit relatării lui Neacșu, exclusiv prin pericolul concret pentru ordinea publică — deși, în cazul infracțiunii de înșelăciune, răspunderea penală se poate stinge prin împăcarea părților.

„O altă persoană este arestată preventiv pentru o faptă săvârșită acum 5 ani, exclusiv pentru că ar prezenta pericol concret pentru ordinea publică, în condițiile în care pentru înșelăciune răspunderea penală se poate stinge prin împăcarea părților. Înșelăciunea e în esență o afacere civilă în care una din părți nu e corectă, o induce în eroare pe cealaltă parte, o păcălește, e o escrocherie. Având în esență o natură civilă, legea lasă părților posibilitatea să se împace. Dacă se întâmplă asta, arestarea preventivă dispusă anterior apare clar cel puțin abuzivă și exagerată, de aceea bunul simț juridic te face să fii extrem de strict cu luarea ei”, a scris Neacșu.

Un citat din realismul juridic american

În încheierea postării, Neacșu a făcut trimitere la un judecător american, considerat unul dintre fondatorii realismului juridic american.

„Un celebru judecător american, din care s-a născut nu mai puțin celebrul realism juridic american, spunea asta mai expresiv (și mai memorabil) decât mine: «Ca să înțelegem dreptul cu adevărat, trebuie mai întâi să-i înțelegem limitele. Iar prima limită este aceasta: morala și legea nu sunt același lucru»”, a conchis Neacșu, citându-l pe judecătorul Oliver Wendell Holmes Jr., 1897.