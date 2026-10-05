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Alertă la granița dintre Moldova și Ucraina. Un proiectil a căzut în zona punctului de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe a ricoșat din sol și a lovit un autobuz. Ce îndeamnă Poliția de Frontieră

Melania Agiu
Alertă la granița dintre Moldova și Ucraina. Un proiectil a căzut în zona punctului de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe a ricoșat din sol și a lovit un autobuz. Ce îndeamnă Poliția de Frontieră
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Activitatea la punctul de trecere a frontierei Palanca–Maiaky–Udobne dintre Ucraina și Republica Moldova a fost suspendată, luni, după ce un proiectil tras în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene a ricoșat și a lovit un autobuz de pasageri și o cabină de control la frontieră. Vehiculul a fost avariat, iar un grănicer a suferit rănit, anunță Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.

„Poliția de Frontieră informează că, la data de 5 octombrie 2026, s-a produs un incident, în zona punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. În jurul orei 09:38, în preajma PTF Palanca a căzut un proiectil, care în urma impactului cu solul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobus de rută care staționa în preajma barierei.“, anunță Poliția de Frontieră înr-un comunicat.

În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova) – Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată, precizează sursa citată.

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Potrivit informațiilor preliminare, proiectilul a provocat deteriorări autobuzului și cabinei de control, iar un angajat al Poliției de Frontieră este ușor rănit.

Poliția de Frontieră, în comun cu Serviciul Vamal, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

De asemenea, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.

Potrivit datelor Ukrainska Pravd, traficul de la intersecția drumurilor R-30 și R-31 din raionul Ștefan Vodă spre Palanca a fost suspendat temporar până la finalizarea anchetei la fața locului.

Polițiștii de patrulă redirecționează traficul către punctul de trecere a frontierei Tudora, iar șoferilor li se recomandă să evite întreaga zonă.

Reamintim că, sâmbătă, 3 octombrie, sistemul național de monitorizare a spațiului aerian al Moldovei a detectat mai multe vehicule aeriene fără pilot. Serviciul de Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale a informat că cinci UAV-uri au pătruns în spațiul aerian al Moldovei între orele 07:45 și 08:00.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a precizat ulterior că incidentul a implicat trei rachete și două drone, ale căror resturi au căzut în patru raioane ale țării. Ministerul Apărării din Moldova a raportat ulterior o a șasea incursiune neautorizată în spațiul aerian al țării, pe fondul atacului de amploare lansat de Rusia în cursul dimineții împotriva Ucrainei.

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