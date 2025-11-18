Google a lansat Gemini 3 Pro și este complet gratuit. Un singur detaliu ridică, însă, semne de întrebare pentru utilizatori

Google surprinde utilizatorii și deschide accesul la Gemini 3 Pro, noul model de vârf al companiei. Accesul este gratuit, iar instrumentul bazat pe inteligență artificială funcționează deja în aplicație și în browser.

Există însă o condiție. Utilizatorii trebuie să permită Google să folosească conversațiile lor pentru antrenarea modelului. Practic, accesul liber vine la pachet cu cedarea datelor către AI.

Google prezintă Gemini 3 Pro drept cel mai puternic model al său de până acum și îl poziționează ca rival direct pentru Chat GPT-5.1.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: