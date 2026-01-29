Prima pagină » Actualitate » Grațiela Duban, declarație categorică la adresa Danielei Crudu. ”Are contorul dat peste cap”

29 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Grațiela Duban, declarație categorică la adresa Danielei Crudu. ”Are contorul dat peste cap”
Grațiela Duban a făcut o declarație categorică la adresa fostei asistente TV Danielei Crudu, la  o emisiune de televiziune.

Grațiela Duban este actriță, dar și prezentatoare TV. În plan personal, Grațiela și Andrei Duban formează o familie foarte frumoasă. Grațiela și Andrei Duban s-au cunoscut în anul 2010, pe litoral. Cei doi au împreună un băiat care se numește Armin.

De curând, Grațiela Duban a fost prezentă în platoul emisiunii ”La Măruță”, de la postul de televiziune Pro TV, unde a participat la rubrica sosurilor iuți.

Vedeta a răspuns mai multor întrebări, printre care și una legată de fiul ei, Armin. Întrebată cu ce vedetă nu și-ar dori ca fiul ei să se însoare, aceasta a fost categorică și a răspuns foarte clar: Daniela Crudu.

Grațiela Duban, declarație categorică la adresa Danielei Crudu. Nu a menajat-o pe brunetă

Grațiela Duban nu a menajat-o pe Daniela Crudu, fosta asistentă de televiziune care în urmă cu ceva timp s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei.

”Daniela Crudu. Are contorul dat peste cap și… Tataie, Dumnezeu să-l ierte, când mama a început relația cu tata, el i-a scris o scrisoare și i-a zis ai grijă la carburator”, a declarat Grațiela Duban, conform protv.ro.

