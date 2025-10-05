Prima pagină » Actualitate » Greșeala care te poate îmbolnăvi, atunci când vine frigul. Ce să NU faci niciodată în casă

Greșeala care te poate îmbolnăvi, atunci când vine frigul. Ce să NU faci niciodată în casă

05 oct. 2025, 13:58, Actualitate
Greșeala care te poate îmbolnăvi, atunci când vine frigul. Ce să NU faci niciodată în casă
Greșeala care te poate îmbolnăvi, atunci când vine frigul / foto: colaj Shutterstock

Atunci când vine frigul, multe persoane tind să țină geamurile închise, pentru a nu lăsa aerul rece să pătrundă în interior. Totuși, susțin specialiștii, acest aspect nu ar fi tocmai pozitiv pentru sănătate. Aerul închis, care este plin de poluanți și microbi, ar putea să dăuneze mai mult sănătății, spre deosebire de frig.

De aceea, tot mai multe persoane fac greșeala de a menține ferestrele închise în timpul sezonului rece, rareori aerisind încăperile casei. Specialiștii trag un semnal de alarmă în acest sens și explică faptul că este necesară o aerisire zilnică, chiar și de câteva minute, pentru a diminua particulele, microbii și poluanții din aer.

Chiar și atuni când vine frigul, încăperile trebuie să fie aerisite

Mai mult decât atât, aerisirea zilnică poate să ajute la prevenirea durerilor de cap, a problemelor respiratorii, dar și a alergiilor sau senzației de oboseală cronică. Specialiștii avertizează asupra faptului că în locuințele în care nu circulă aerul se vor acumula bacterii și viruși. Pentru a reduce apariția acestor patogeni, ar fi indicat ca încăperile să fie aerisite timp de 5-10 minute, zilnic.

„Aerul stagnant este mediul ideal pentru microbi. În sezonul rece, când petrecem mult timp în interior, riscul de infecții respiratorii crește semnificativ”, avertizează specialiștii.

Cum poate fi poluat aerul din casă?

În plus, nivelul de dioxid de carbon va crește într-o cameră neaerisită, mai ales dacă petreci ore întregi acolo sau dormi. Acest aspect ar putea avea un efect negativ asupra sănătății, provocând somnolență și chiar dureri de cap. De altfel, aerul din casă mai poate fi poluat de la produsele de curățenie folosite, de lumânări / bețișoarele parfumate, dar și de starea mobilierului, arată Libertatea.

De altfel, mai ales pe timpul iernii, în locuință pot apărea umiditatea ridicată și muceigaiul, doi „inamici” care pot afecta sănătatea. De aceea, specialiștii recomandă aerisirea zilnică a casei, pentru a nu risca să apară astfel de probleme.

Sursă foto: colaj Shutterstock – rol ilustrativ

