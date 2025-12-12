Prima pagină » Actualitate » Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund

Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund

Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
Un român din Mannheim și-a recuperat mașina furată în România, după ce a găsit-o în Dortmund, dar disputa asupra proprietății BMW-ului a fost soluționată de autorități. Potrivit siteului companiei publice regionale de radiodifuziune german Sudwestrundfunk, mașina va fi redată unui dealer auto, conform deciziei Parchetului din Dortmund.

În primăvară, romînul din Mannheim intenționa să-și vândă BMW-ul în România. După un drive test, mașina nu a fost returnată. Ulterior, bărbatul a localizat vehiculul în Dortmund. A mers acolo, a folosit o cheie de rezervă și a recuperat mașina de la un dealer auto, care o parcase în curtea firmei.

Totuși, dealerul din Dortmund a raportat mașina ca fiind furată, iar poliția din Mannheim a confiscat vehiculul. Ambele părți au revendicat dreptul asupra BMW-ului.

Parchetul din Dortmund a decis că mașina nu va fi returnată proprietarului inițial din Mannheim, ci dealerului auto din Dortmund.

„După opinia instanței, BMW-ul trebuie să fie redat dealerului auto din Dortmund”, a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului din Dortmund. Instanța a considerat că bărbatul din Mannheim a oferit voluntar cheile mașinii în România, iar documentele vehiculului erau în interior. Din punct de vedere legal, mașina nu a fost „pierdută”.

Deși românul avea dovezi pe telefon că mașina îi aparținea, un contract de vânzare din 2022 și o cheie originală, instanța a decis în favoarea dealerului auto din Dortmund.

Dealerul cumpărase BMW-ul pentru 12.000 de euro de la un intermediar, care, la rândul său, achiziționase mașina din România de la doi bărbați, presupus hoții.

„Dealerul din Dortmund nu avea cum să știe că mașina era furată”, a explicat Parchetul. Dealerul avea două chei originale și documente autentice ale vehiculului, verificate pentru autenticitate. Instanța a concluzionat că dealerul a dobândit „proprietatea de bună credință”.

Poliția pariază pe românul din Mannheim

Românul din Mannheim are acum trei săptămâni pentru a contesta decizia. Parchetul din Dortmund nu îl investighează pentru recuperarea mașinii din Dortmund, deoarece aceasta credea că BMW-ul îi aparține.

Investigațiile continuă împotriva celor doi bărbați necunoscuți din România, care nu au returnat mașina după proba de condus și au vândut-o ulterior.

Bizarul caz a început la sfârșitul lunii aprilie, în România. Un bărbat în vârstă de 27 de ani din Mannheim își vizita familia în țară, când mașina i-a fost furată. El a raportat poliției și companiei sale de asigurări furtul BMW-ului Seria 7, alb. La sfârșitul lunii mai, el a fost reținut temporar în Germania, pentru tentativă de furt a mașinii. Mașina, un BMW 740 X Drive M din 2017, valorează 12.000 de euro, potrivit poliției.

Cele mai noi