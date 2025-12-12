Prima pagină » Actualitate » Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților

12 dec. 2025, 13:44, Actualitate
Raluca Moroșanu, judecătorul care vrut să fie „eroină” la Curtea de Apel București, luând cuvântul înainte de începerea conferinței de presă, este cunoscută pentru pozițiile ei pro- actuala guvernare, spun surse din magistratură.

Așa se face că, pe 24 noiembrie 2025, acum 2 săptămâni jumătate, când toți judecătorii Curții de Apel strânși în Adunarea Generală, au fost chemați să se pronunțe și să voteze pentru sau contra a doua variantă a legii privind pensiile magistraților, pe care insistă premierul Ilie Bolojan, votul a fost categoric.

Potrivit documentelor: din totalul de 243 de judecători ai Curții de Apel București, la ședință, au fost prezenți 216. 215 (majoritatea) au votat „împotriva” proiectului lui Ilie Bolojan, iar 1 singur vot a fost „pentru” varianta premierului.

Singurul vot „pentru” proiectul lui Ilie Bolojan a aparținut chiar judecătoarei Raluca Moroșanu, „eroina” conferinței de presă de ieri, relatează surse din sistemul judiciar.

Surse din magistratură susțin că judecătoarea ar fi și posesoarea unei decizii de pensionare pe legea veche. Cu toate acestea, judecătoarea Raluca Moroșanu este oricum beneficiara legii Bolojan, având în vedere că la anii pe care îi are în magistratură în cazul ei se aplică vechile prevederi legislative.

Judecătoarea Raluca Moroșanu era oricum în verificări la Inspecția Judiciară după ce ar fi omis să verifice faptul că un coleg de complet ar fi fost în incompatibilitate într-un dosar în care a fost condamnată o persoană la închisoare cu executate. Inculpatul a stat închis 1 an până la admiterea contestației în anulare.

Și asta nu este tot. Presa a relatat de-a lungul timpului că judecătoarea Raluca Moroșanu ar fi schimbat și încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi.

Ieri, Raluca Moroșanu, înaintea conferinței de presă a Curții de Apel, a declarat: 

Sunt judecător la secția 1 penală cu 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a declarat este adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare. O situație toxică și încordată. Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, am fost toată viața magistrat.

Din imaginile postate chiar de Recorder reiese că jurnaliștii știau că judecătoarea urma să sfideze conducerea Curții de Apel.

Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție, după documentarul Recorder: ”Trebuie refăcută din temelii”

Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă

Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!

Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi

Cele mai noi