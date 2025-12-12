SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială

Administrația lui Donald Trump vrea să formeze o coaliție al cărei scop va fi acela de a reduce influența Chinei pe piața metalelor rare, precum și de a limita avantajele chineze în domeniul inteligenței artificiale și a altor tehnologii, se arată într-un material POLITICO.

Washingtonul intenționează să lanseze coaliția de parteneri odată cu semnarea, vineri, a Declarației Pax Silica, care unește mai multe țări într-o colaborare menită să abordeze deficitele în accesul la minerale critice, depășind investițiile masive ale Chinei în sectorul său tehnologic și de minerale critice. Administrația caută în mod activ să atragă și alte țări pentru a se alătura grupului.

Semnarea declarației marchează începutul summitului Pax Silica, desfășurat de administrație timp de o zi, la care vor participa oficiali din Uniunea Europeană, Canada, Olanda și Emiratele Arabe Unite. Summitul va include discuții despre cooperarea în domenii precum producția avansată, rafinarea mineralelor și logistica.

Declarația deschide calea pentru cercetare și dezvoltare comune, producție și dezvoltare a infrastructurii menite să rivalizeze cu inițiativa de infrastructură a Chinei „Noul Drum al Mătăsii” (Belt and Road Initiative), a declarat subsecretarul pentru Afaceri Economice, Jacob Helberg, pentru POLITICO.

Statele Unite plănuiesc să semneze astăzi o declarație care va reuni Singapore, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Israel pentru a colabora la soluționarea deficitului de acces la resursele minerale cheie. Ulterior, echipa lui Trump speră să includă și alte țări în această inițiativă.

Beijingul deține monopol asupra mineralelor rare și exercită o dominație în acest sector prin restricții la export, care au fost impuse ca ripostă la politicile tarifare ale lui Donald Trump asupra importurilor chinezești.

Declarația reflectă, de asemenea, îngrijorarea Statelor Unite cu privire la investițiile masive ale Chinei în inteligența artificială și calculul cuantic, care i-ar putea oferi un avantaj competitiv în economia secolului al XXI-lea.

„Este o politică industrială pentru o coaliție de securitate economică și schimbă regulile jocului, deoarece astăzi nu există un grup în care să ne putem reuni pentru a discuta despre economia bazată pe inteligență artificială și despre cum concurăm cu China în domeniul inteligenței artificiale”, a spus Helberg. „Această grupare de țări va fi pentru era inteligenței artificiale ceea ce a fost G7 pentru era industrială”, a completat acesta.

China domină piața metalelor rare

În prezent, China produce aproximativ 60-70% din totalul global de minereuri de pământuri rare. Statul chinez exercită un control și mai puternic în procesarea și rafinarea acestor minerale. Aproximativ 85-90% din capacitatea globală de rafinare și procesare este deținută de China. Dominația Beijingului asupra acestui domeniu este rezultatul a decenii de planificare și investiții. China a investit masiv în dezvoltarea expertizei tehnice ș ia infrastructurii de procesare , iar preocupările de mediu și costurile asociate în țările europene le-au permis chinezilor să-și dezvolte industria nestingherit.

Metalele rare sunt indispensabile pentru majoritatea tehnologiilor moderne, de la electronicele de consum la aplicațiile militare și industria A.I. Fără aceste elemente chimice, majortatea tehnologiilor din prezent ar fi mai puțin eficiente sau chiar inexistente. Importanța lor provine din proprietățile lor electromagnetice unice, care permit componentelor să fie mai mici, mai ușoare, mai eficiente energetic și mai durabile. Acestea sunt prezente în telefoane, laptopuri, camere digitale, în industria auto pentru bateriile Li-Ion, în aplicații medicale, apărare și tehnologie aerospațială etc.

