Prima pagină » Știri externe » SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială

SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială

12 dec. 2025, 13:57, Știri externe
SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială

Administrația lui Donald Trump vrea să formeze o coaliție al cărei scop va fi acela de a reduce influența Chinei pe piața metalelor rare, precum și de a limita avantajele chineze în domeniul inteligenței artificiale și a altor tehnologii, se arată într-un material POLITICO.

Washingtonul intenționează să lanseze coaliția de parteneri odată cu semnarea, vineri, a Declarației Pax Silica, care unește mai multe țări într-o colaborare menită să abordeze deficitele în accesul la minerale critice, depășind investițiile masive ale Chinei în sectorul său tehnologic și de minerale critice. Administrația caută în mod activ să atragă și alte țări pentru a se alătura grupului.

Semnarea declarației marchează începutul summitului Pax Silica, desfășurat de administrație timp de o zi, la care vor participa oficiali din Uniunea Europeană, Canada, Olanda și Emiratele Arabe Unite. Summitul va include discuții despre cooperarea în domenii precum producția avansată, rafinarea mineralelor și logistica.

Declarația deschide calea pentru cercetare și dezvoltare comune, producție și dezvoltare a infrastructurii menite să rivalizeze cu inițiativa de infrastructură a Chinei „Noul Drum al Mătăsii” (Belt and Road Initiative), a declarat subsecretarul pentru Afaceri Economice, Jacob Helberg, pentru POLITICO.

Statele Unite plănuiesc să semneze astăzi o declarație care va reuni Singapore, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Israel pentru a colabora la soluționarea deficitului de acces la resursele minerale cheie. Ulterior, echipa lui Trump speră să includă și alte țări în această inițiativă.

Beijingul deține monopol asupra mineralelor rare și exercită o dominație în acest sector prin restricții la export, care au fost impuse ca ripostă la politicile tarifare ale lui Donald Trump asupra importurilor chinezești.

Declarația reflectă, de asemenea, îngrijorarea Statelor Unite cu privire la investițiile masive ale Chinei în inteligența artificială și calculul cuantic, care i-ar putea oferi un avantaj competitiv în economia secolului al XXI-lea.

„Este o politică industrială pentru o coaliție de securitate economică și schimbă regulile jocului, deoarece astăzi nu există un grup în care să ne putem reuni pentru a discuta despre economia bazată pe inteligență artificială și despre cum concurăm cu China în domeniul inteligenței artificiale”, a spus Helberg. „Această grupare de țări va fi pentru era inteligenței artificiale ceea ce a fost G7 pentru era industrială”, a completat acesta.

China domină piața metalelor rare

În prezent, China produce aproximativ 60-70% din totalul global de minereuri de pământuri rare. Statul chinez exercită un control și mai puternic în procesarea și rafinarea acestor minerale. Aproximativ 85-90% din capacitatea globală de rafinare și procesare este deținută de China. Dominația Beijingului asupra acestui domeniu este rezultatul a decenii de planificare și investiții. China a investit masiv în dezvoltarea expertizei tehnice ș ia infrastructurii de procesare , iar preocupările de mediu și costurile asociate în țările europene le-au permis chinezilor să-și dezvolte industria nestingherit.

Metalele rare sunt indispensabile pentru majoritatea tehnologiilor moderne, de la electronicele de consum la aplicațiile militare și industria A.I. Fără aceste elemente chimice, majortatea tehnologiilor din prezent ar fi mai puțin eficiente sau chiar inexistente. Importanța lor provine din proprietățile lor electromagnetice unice, care permit componentelor să fie mai mici, mai ușoare, mai eficiente energetic și mai durabile. Acestea sunt prezente în telefoane, laptopuri, camere digitale, în industria auto pentru bateriile Li-Ion, în aplicații medicale, apărare și tehnologie aerospațială etc.

Recomandările autorului:

Walt Disney și OpenAI anunță un parteneriat istoric: Personajele iconice Disney ajung în videoclipuri generate de A.I. prin Sora

Revista Time numește „Arhitecții inteligenței artificiale” drept Personalitatea Anului 2025. Cei 8 oameni care „au pus roțile istoriei în mișcare”

Viktor Orban își pregătește viitorul la conducerea Ungariei. Vrea să ajungă președinte cu puteri extinse, scrie Bloomberg

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
14:25
Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
INEDIT Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky
13:39
Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky
EXTERNE Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”
13:02
Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”
ACTUALITATE O familie din Noua Zeelandă a pariat totul pe o aventură de vis și s-a pricopsit cu un coșmar de neuitat
12:51
O familie din Noua Zeelandă a pariat totul pe o aventură de vis și s-a pricopsit cu un coșmar de neuitat
FLASH NEWS 🚨 Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Moscova colaborează cu Iranul în problema programului său nuclear, anunță liderul de la Kremlin
12:32
🚨 Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Moscova colaborează cu Iranul în problema programului său nuclear, anunță liderul de la Kremlin
ACTUALITATE O capitală europeană majorează taxa pentru câini: 120 de euro pentru primul animal de companie
10:45
O capitală europeană majorează taxa pentru câini: 120 de euro pentru primul animal de companie
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Copilăria lângă un părinte narcisic: consecințe emoționale și drumul către vindecare
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
14:23
Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
FLASH NEWS A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație
14:23
A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație
INFRASTRUCTURĂ Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute nu vor fi finanțate în 2026
14:20
Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute nu vor fi finanțate în 2026
EVENIMENT Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
14:12
Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
14:02
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
ACTUALITATE Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
14:00
Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund

Cele mai noi