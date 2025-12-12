Prima pagină » Actualitate » Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei

12 dec. 2025, 13:59, Actualitate
Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului, a anunțat principalele direcții pe care le va urma în următorii doi ani și jumătate. Edilul pune accent pe investiții consistente în transportul public, modernizarea rețelei de termoficare și revitalizarea urbană a zonelor defavorizate. Toate acstea au fost anunțate în prima sa conferință de presă, organizată după alegerile din 7 decembrie.
Noul edil al Capitalei promite proiecte sustenabile, atragerea de fonduri europene și expertiză tehnică pentru implementarea unor schimbări concrete, însă planurile au stârnit și critici, mai ales legate de amploarea acestora și de sursele de finanțare, relatează Mediafax.

Primaul Capitalei a anunțat că modernizarea transportului public reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale programului său. Acesta vizează continuarea achizițiilor de autobuze, tramvaie și troleibuze, dar și extinderea benzilor dedicate. Toate acestea ar avea ca scop reducerea traficul și încurajarea mai mulți locuitori să folosească transportul în comun. În prezent, aproximativ 60% dintre bucureșteni îl utilizează zilnic, iar aproape jumătate îl consideră principala problemă a orașului.

Planurile se bazează și pe finanțările europene deja contractate de municipalitate, inclusiv aproape 400 de milioane de euro destinate achiziției de troleibuze noi și extinderii rețelei de tramvai.

Un al doilea obiectiv major este reabilitarea rețelei de termoficare. Aceasta este marcată în prezent de pierderi uriașe, estimate la circa 2.000 de tone de apă pe oră. Primarul a anunțat programe de modernizare și eficientizare, sprijinite de fonduri europene. În 2025, Comisia Europeană a aprobat suplimentarea cu 16 milioane de euro a ajutoarelor de stat pentru aceste lucrări, parte a unui pachet total de peste 270 de milioane de euro.

Modernizarea termoficării este considerată esențială atât pentru confortul locatarilor, cât și pentru reducerea consumului energetic și a emisiilor de carbon. Planul de mandat include și proiecte de revigorare a cartierelor cu probleme sociale, cum ar fi Ferentari și Rahova. Acestea vor beneficia de investiții în infrastructura comunitară și spații verzi, în vederea îmbunătățirii calității vieții. Bugetul din 2026 va aloca fonduri dedicate dezvoltării durabile.

Pentru implementarea acestor inițiative, administrația va colabora cu experți locali, inclusiv specialiști de la Universitatea Politehnica din București, care vor oferi suport tehnic pentru proiectele de infrastructură și termoficare.

Din partea opoziției, au venit critici legate de faptul că, deși prioritățile sunt apreciate ca fiind importante, acestea nu ar aborda suficient de amplu problemele sociale ale orașului. Printre sugestiile aduse se numără extinderea programului către domenii precum locuințele sociale sau consolidarea clădirilor vulnerabile la cutremur.

Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. Cine este liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”

Se fac primele jocuri la Primăria Capitalei: cine va fi mâna dreaptă a lui Ciprian Ciucu și cum a ajuns USR pe cale să-și piardă cea mai importantă poziție în București

