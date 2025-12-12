Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei

Planurile se bazează și pe finanțările europene deja contractate de municipalitate, inclusiv aproape 400 de milioane de euro destinate achiziției de troleibuze noi și extinderii rețelei de tramvai.

Ce plan are Ciprian Ciucu, după ce a devenit noul primar general al Capitalei

Un al doilea obiectiv major este reabilitarea rețelei de termoficare. Aceasta este marcată în prezent de pierderi uriașe, estimate la circa 2.000 de tone de apă pe oră. Primarul a anunțat programe de modernizare și eficientizare, sprijinite de fonduri europene. În 2025, Comisia Europeană a aprobat suplimentarea cu 16 milioane de euro a ajutoarelor de stat pentru aceste lucrări, parte a unui pachet total de peste 270 de milioane de euro.

Modernizarea termoficării este considerată esențială atât pentru confortul locatarilor, cât și pentru reducerea consumului energetic și a emisiilor de carbon. Planul de mandat include și proiecte de revigorare a cartierelor cu probleme sociale, cum ar fi Ferentari și Rahova. Acestea vor beneficia de investiții în infrastructura comunitară și spații verzi, în vederea îmbunătățirii calității vieții. Bugetul din 2026 va aloca fonduri dedicate dezvoltării durabile.

Pentru implementarea acestor inițiative, administrația va colabora cu experți locali, inclusiv specialiști de la Universitatea Politehnica din București, care vor oferi suport tehnic pentru proiectele de infrastructură și termoficare.

Din partea opoziției, au venit critici legate de faptul că, deși prioritățile sunt apreciate ca fiind importante, acestea nu ar aborda suficient de amplu problemele sociale ale orașului. Printre sugestiile aduse se numără extinderea programului către domenii precum locuințele sociale sau consolidarea clădirilor vulnerabile la cutremur.

