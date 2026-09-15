Prima pagină » Actualitate » Greva de la Oil Terminal ar putea scumpi carburanții. Cât ar putea ajunge să plătească în plus șoferii la pompă

Greva de la Oil Terminal ar putea scumpi carburanții. Cât ar putea ajunge să plătească în plus șoferii la pompă

Elena Popescu
Greva de la Oil Terminal ar putea scumpi carburanții. Cât ar putea ajunge să plătească în plus șoferii la pompă
Oil Terminal
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Greva generală anunțată la Oil Terminal ar putea pune o presiune suplimentară asupra prețurilor carburanților din România, într-un moment în care piața petrolieră este deja tensionată.

Sindicatul Oil Terminal a anunțat o grevă de avertisment pentru 16 septembrie, între orele 10:00 și 12:00, cu oprirea activității. Greva generală este programată să înceapă pe 28 septembrie, la ora 07:00, pe termen nelimitat.

Conducerea companiei a transmis că face demersurile necesare pentru protejarea intereselor societății și limitarea efectelor asupra activității.

Cât s-ar putea scumpi benzina și motorina

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), estimează că o oprire a activității timp de cinci zile ar putea adăuga între 10 și 30 de bani pe litrul de carburant, iar dacă blocajul depășește două săptămâni, scumpirea ar putea trece de un leu pe litru. Mai mult decât atât,  întreruperea activității principalului terminal prin care intră și ies din țară ţiţei, produse petroliere şi petrochimice ar fi o cauză suplimentară pentru scumpirea combustibililor și, dacă este de durată, ar putea duce chiar la penurie.

”Dacă greva durează aproximativ cinci zile și nu blochează complet activitățile strategice, estimez exclusiv datorită grevei, o creștere la benzină de +0,10–0,20 lei/litru și la motorină, de +0,15–0,30 lei/litru. Estimez o creștere inițială mai rapidă în Dobrogea, București, Moldova și în zonele alimentate prin lanțurile logistice dependente de Constanța, apoi normalizarea pieței în aproximativ 7–14 zile după reluarea activității, deoarece vor trebui descărcate navele și recuperate livrările restante”, a comentat Dumitru Chisăliță.

”O grevă de cinci zile ar putea adăuga 10–30 bani/litru. După zece zile, impactul poate ajunge la 30–90 bani/litru, mai ales la motorină. Peste două săptămâni, România ar risca nu doar scumpiri de peste un leu pe litru, ci și lipsuri temporare și limitarea livrărilor. Dacă oprirea depășește zece zile, nu mai vorbim numai despre preț, ci despre disponibilitatea fizică a produselor”, a conchis Dumitru Chisăliță, notează Mediafax.

Oil Terminal – unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei

Potrivit Ministerului Energiei, terminalul petrolier din Constanţa este unul dintre cele mai mari în sud-estul Europei, situat la intersecţia culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală şi de Vest şi Orientul Apropiat. Oil Terminal S.A. este interconectată cu rafinăriile româneşti prin intermediul societăţii de transport Conpet S.A. Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la terminal la rafinării, pe conducte subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport. În plus, terminalul are legături la reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua de căi rutiere şi la canalul Dunăre – Marea Neagră.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

LIVE A început protestul fermierilor în Piața Victoriei. Șosea blocată și scandal cu jandarmii: ”Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”
09:02
A început protestul fermierilor în Piața Victoriei. Șosea blocată și scandal cu jandarmii: ”Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”
DECES S-a stins din viață cel mai vârstnic israelian care a supraviețuit Holocaustului. Avea 107 ani
08:58
S-a stins din viață cel mai vârstnic israelian care a supraviețuit Holocaustului. Avea 107 ani
ACTUALITATE Șoferul care a făcut accident cu Ferrari în Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului: 2,18 g/l alcool pur în sânge
08:53
Șoferul care a făcut accident cu Ferrari în Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului: 2,18 g/l alcool pur în sânge
ACTUALITATE Greșeală fatală? Ce au găsit legiștii în corpul Mădălinei Apostol. Noi semne de întrebare
08:44
Greșeală fatală? Ce au găsit legiștii în corpul Mădălinei Apostol. Noi semne de întrebare
INEDIT Ministrul Educatiei a recitat poezii de grădiniță la deschiderea anului universitar. Cum l-a pus la punct rectorul USV Iași
08:18
Ministrul Educatiei a recitat poezii de grădiniță la deschiderea anului universitar. Cum l-a pus la punct rectorul USV Iași
ULTIMA ORĂ Alertă la granița României. Avioane F-16, ridicate de la sol, Ro-Alert în județul Tulcea
07:41
Alertă la granița României. Avioane F-16, ridicate de la sol, Ro-Alert în județul Tulcea
Mediafax
Capcana mortală întinsă de ruși pe front. Cum sunt forțați militarii ucraineni să iasă din adăposturi
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri
Prosport.ro
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Orașul ocolit până acum de drumuri rapide va fi legat de A1
Mediafax
Greva de la Terminal Oil ar putea duce la scumpirea carburanților. Avertismentul unui expert în energie
Click
Cum este Gina Pistol în viața de zi cu zi: „Sunt o femeie-cameleon”
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale
Ce se întâmplă doctore
Ultima postare a Mădălinei Apostol, cu doar câteva ore înainte de a muri. Nimic nu prevestea tragedia!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
„Marc Aureliu al Ţării Româneşti”, unul dintre cei mai culţi domni ai noştri
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
FLASH NEWS NYT: Moscova, „laboratorul digital” al Kremlinului: 300.000 de camere cu recunoaștere facială îți urmăresc fiecare pas. Infrastructura, folosită pentru un control total al populației
08:25
NYT: Moscova, „laboratorul digital” al Kremlinului: 300.000 de camere cu recunoaștere facială îți urmăresc fiecare pas. Infrastructura, folosită pentru un control total al populației
EXCLUSIV Tudorel Toader lansează teoria conform căreia nu ajungem la alegeri anticipate pentru că parlamentarii se tem să își piardă mandatele
08:00
Tudorel Toader lansează teoria conform căreia nu ajungem la alegeri anticipate pentru că parlamentarii se tem să își piardă mandatele
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.664. Zelenski așteaptă „detalii” de la Trump privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia
07:32
Război în Ucraina, ziua 1.664. Zelenski așteaptă „detalii” de la Trump privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia
FLASH NEWS Lovitură pentru Trump la Curtea Supremă: noile reguli pentru votul prin corespondență, blocate înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului
07:27
Lovitură pentru Trump la Curtea Supremă: noile reguli pentru votul prin corespondență, blocate înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului
ACTUALITATE 15 Septembrie, calendarul zilei: Tommy Lee Jones împlinește 80 de ani, Tom Hardy 49. David Popovici face 22 de ani
07:15
15 Septembrie, calendarul zilei: Tommy Lee Jones împlinește 80 de ani, Tom Hardy 49. David Popovici face 22 de ani
PREVIZIUNI Profesorul care a prevestit războiul cu Iran pariază 100$ că Trump va candida la alegerile din 2028, iar Messi va fi președintele Argentinei
06:06
Profesorul care a prevestit războiul cu Iran pariază 100$ că Trump va candida la alegerile din 2028, iar Messi va fi președintele Argentinei

Cele mai noi

Trimite acest link pe