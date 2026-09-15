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Greșeală fatală? Ce au găsit legiștii în corpul Mădălinei Apostol. Noi semne de întrebare

Greșeală fatală? Ce au găsit legiștii în corpul Mădălinei Apostol. Noi semne de întrebare
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Lovitură de teatru în cazul morții Mădălinei Apostol. Tragedia ridică în continuare semne de întrebare. În cercurile apropiate ale fostei vedete se vorbește despre un scenariu nou, care ar schimba perspectiva asupra celor întâmplate, scrie Cancan.ro.

În cercul apropiat al fostei vedete ar fi persoane care nu cred că a fost vorba despre o sinucidere, ci mai degrabă o greșeală fatală.

Scenariul din gașca Mădălinei Apostol

Potrivit informațiilor Cancan, ipoteza unei greșeli ar fi început să fie discutată în cercurile de prieteni ale Mădălinei.

Fetele spun că Mădălina nu ar fi avut intenția să se sinucidă. Astfel, tragedia s-ar fi produs în urma unei combinații de alcool și medicamente.

Unul din aspectele-cheie este legat de rezultatele medico-legale preliminare.

În primele teste efectuate, ar fi fost identificate în sânge alcool și un cocktail de medicamente.

Prietenele ei ar fi ajuns la concluzia că aceasta ar fi consumat puțin mai mult alcool și au mărturisit, pentru sursa citată, că Mădălina reușea să-și controleze depresia.

Mădălina Apostol, partenera de viață a milionarului Nick Rădoi, a decedat în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 02:00, la doar 40 de ani.

Vestea teribilă a fost confirmată de afacerist, care a spus că aceasta se confrunta cu probleme de sănătate și s-ar fi sinucis.

A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi. Prima reacție a milionarului, după tragedie

A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi. Prima reacție a milionarului, după tragedie

Nick Rădoi: „Ea era bolnavă”

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi, pentru Cancan.ro, la momentul confirmării morții Mădălinei Apostol.

Recent, în spațiul public, milionarul susținea că Mădălina Apostol alesese discreția și că cei doi locuiau în Los Angeles.

„Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună. Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa”, a spus Nick Rădoi recent, potrivit Spynews.

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