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Alertă la granița României. Avioane F-16, ridicate de la sol, Ro-Alert în județul Tulcea

Elena Popescu
Alertă la granița României. Avioane F-16, ridicate de la sol, Ro-Alert în județul Tulcea
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Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, marți, 15 septembrie, mai multe ținte aeriene pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea evoluției țintelor.

”În jurul orei 03.10, a fost detectată o țintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 03.18 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.

RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

La ora 03:18, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. Situația a continuat însă pe parcursul nopții. În jurul orei 04:20, sistemele de supraveghere radar au detectat alte două ținte aeriene, de această dată la aproximativ 30 de kilometri nord de Periprava.

Autoritățile au decis transmiterea unui nou avertisment către populație, cel de-al doilea mesaj RO-Alert fiind emis la ora 04:51.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 5.18.

Trei drone doborâte în spațiul aerian românesc

Vă reamintim că trei drone au fost doborâte, în trei zile, în spațiul aerian național. Prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, în județul Buzău. Cea de-a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă, 25 iulie, în zona Sfântu Gheorghe, iar cea de-a treia a fost distrusă deasupra Mării Negre pe 26 iulie.

Bilanțul intervențiilor privind dronele indică distrugerea a trei drone în succesiune rapidă în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.

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