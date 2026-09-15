Șoferul care a făcut accident cu Ferrari în Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului: 2,18 g/l alcool pur în sânge

Conducătorul auto care s-a urcat băut la volanul unui supercar Ferrari și a fost implicat într-un accident sâmbătă, pe strada O. Goga din Sibiu, a fost reținut de oamenii legii pentru 24 de ore, anunță luni reprezentanții instituției, citați de turnulsfatului.ro. Analizele de laborator au indicat valori de 2,18 g/l alcool pur în sânge la prima probă.

„La data de 14 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Sibiu au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul în vârstă de 50 de ani, din municipiul Sibiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”, spune Vlad Teodosiu-Păducel, purtător de cuvânt al Poliției Sibiu.

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În urma recoltării mostrelor biologice, analizele de laborator au indicat valori de 2,18 g/l alcool pur în sânge la prima probă, respectiv 2,01 g/l alcool pur în sânge la cea de-a doua probă.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, precizează sursa citată.

Accident cu Ferrari-ul în Sibiu

Șoferul de 50 de ani din Sibiu a provocat, sâmbătă dimineața, accidentul spectaculos după ce s-a urcat băut la volan.

Acesta a intrat în patru mașini parcate și a lovit o țeavă de gaze. Accidentul a impus intervenția de urgență a echipajelor speciale, pentru a securiza zona și a preveni o eventuală deflagrație.

Bărbatul a suferit un traumatism facial în urma declanșării airbagurilor și a izbiturii. După ce a primit primele îngrijiri medicale din partea echipajului de prim ajutor, el a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Sibiu pentru investigații suplimentare.

Sursa foto: turnulsfatului.ro