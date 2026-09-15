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S-a stins din viață cel mai vârstnic israelian care a supraviețuit Holocaustului. Avea 107 ani

S-a stins din viață cel mai vârstnic israelian care a supraviețuit Holocaustului. Avea 107 ani
S-a stins din viață cel mai vârstnic israelian care a supraviețuit Holocaustului / Sursa FOTO: X/Hen Mazzig
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S-a stins din viață, la vârsta de 107 ani, cel mai vârstnic israelian care a supraviețuit Holocaustului. Yehuda Aharon Widawski era născut în Polonia, iar o bună parte din viață și-a dedicat-o conservării a mii de morminte evreiești din țara sa natală.

Widawski a murit duminică, confirm unui anunț făcut de Memorialul Auschwitz-Birkenau, din sudul Poloniei.

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Widawski, născut la Turek, în Polonia

El s-a născut la 26 iulie 1919, în orașul Turek, din centrul Poloniei, și a fost al doilea dintre cei patru copii ai familiei. În 1933, familia sa s-a mutat la Łódź, unul dintre cele mai importante centre ale industriei textile din Polonia și orașul care găzduia una dintre cele mai mari comunități evreiești din țară.

Înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, Widawski a lucrat în afacerea de textile a familiei. Compania avea zeci de angajate evreice și producea cămăși și lenjerie pentru armata poloneză.

După ocuparea orașului Łódź de către Germania nazistă, în septembrie 1939, Widawski și familia sa au fost obligați să se mute în ghetoul orașului.

Familia și-a continuat activitatea în domeniul textilelor și a organizat în propria locuință una dintre primele cantine pentru săraci din ghetou, potrivit Memorialului Auschwitz, care a prezentat povestea lui Widawski într-o postare pe Facebook.

Deportați la Auschwitz-Birkenau, în august ‘44

În august 1944, în timpul lichidării ghetoului, familia a fost deportată la Auschwitz-Birkenau, în sudul Poloniei ocupate. Acesta era cel mai mare complex nazist de lagăre de concentrare și exterminare.

Părinții lui Widawski și fratele său mai mare au fost uciși într-o cameră de gazare imediat după sosire. Widawski și fratele său mai mic au supraviețuit. Opt zile mai târziu, cei doi au fost transferați la Friedland, un lagăr de muncă forțată aflat pe teritoriul actualului oraș Mieroszów, în sud-vestul Poloniei. Cei doi frați au fost obligați să fabrice aripi de avioane până la eliberarea lagărului, în mai 1945.

După război, s-au întors la Łódź, unde au aflat că ceilalți membri ai familiei restrânse fuseseră uciși.

După război, Widawski și-a deschis propria fabrică de textile și s-a căsătorit. În 1950, s-a mutat împreună cu familia în Israel și s-a stabilit la Tel Aviv. În 1978, s-a întors în Polonia pentru a căuta mormântul bunicii sale în cimitirul evreiesc din Łódź, care ajunsese într-o stare avansată de degradare.

Căutarea mormântului s-a transformat într-un proiect căruia Widawski i-a dedicat următoarele decenii. El a început să identifice și să contribuie la restaurarea mormintelor evreiești din întreaga Polonie.

Widawski a obținut acces la arhivele municipale și a contribuit la cartografierea locurilor de veci din cimitirul evreiesc din Łódź. De-a lungul anilor, a ajutat la identificarea și marcarea a peste 3.000 de morminte și a participat la restaurarea a mii de alte locuri de veci, inclusiv ale unor rabini importanți.

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