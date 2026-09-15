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Tudorel Toader lansează teoria conform căreia nu ajungem la alegeri anticipate pentru că parlamentarii se tem să își piardă mandatele

Tudorel Toader, fost judecător CCR
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Prezent în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Justiției și fostul judecător CCR Tudorel Toader a explicat mecanismul constituțional prin care noul șef al Executivului trebuie să își asigure susținerea politică. Acesta susține că parlamentarii vor vota orice propunere de prim-ministru din teama de a nu-și pierde mandatele în cazul unui scrutin anticipat. Fostul demnitar a arătat că spectrul alegerilor anticipate îi va determina pe aleși să susțină noul Cabinet, indiferent de culoarea politică. Emisiunea completă poate fi urmărită aici

Tudorel Toader: Candidatul la funcția de premier este cel care construiește majoritatea parlamentară

Fostul ministru al Justiției a detaliat rolul pe care îl are candidatul desemnat în formarea noului Cabinet. Tudorel Toader a subliniat că negocierile pentru asigurarea voturilor nu cad în sarcina șefului statului și nici a partidelor politice, ci exclusiv în responsabilitatea persoanei nominalizate pentru funcția de șef al Guvernului.

„Nu președintele caută majoritatea parlamentară care să investească un guvern cu puteri depline. Nici partidele parlamentare nu caută majoritatea. Candidatul la funcția de prim-ministru identifică majoritatea, el face lista cu propunerile de miniștri, el stabilește programul de guvernare”, a spus fostul ministru al Justiției Tudorel Toader. 

„Premierul demis a beneficiat de un spațiu amplu de decizie și fonduri europene consistente”

În cadrul aceleiași intervenții, fostul membru al Guvernului a punctat ezitarea președintelui în privința noului guvern. Conform aprecierii sale, perioada de interimat i-a oferit premierului demis oportunitatea de a gestiona resurse financiare considerabile alocate României prin instrumente comunitare.

„Dar președintele a ezitat. Nu știu dacă, implicit, nu l-a lăsat pe Bolojan să rămână premier, chiar cu puteri restrânse, dar a avut mult spațiu de acțiune, cu banii de prin PNRR, cu SAFE, bani mulți, miliarde. Și sigur că nu poate să o lungească la nesfârșit. Acum le arată perspectiva anticipatelor și vom avea o majoritate pentru candidatul pe care îl va desemna zilele acestea”, a menționat fostul judecător CCR.

„Parlamentarii vor susține viitorul Guvern din teama de a nu pierde fotoliile de aleși”

Fostul ministru al Justiției a evidențiat faptul că riscul declanșării alegerilor anticipate reprezintă o pârghie decisivă pentru coagularea rapidă a unei majorități. În opinia sa, dorința aleșilor de a-și proteja mandatele va prima în fața disputelor doctrinare, iar argumentele publice vor îmbrăca doar o formă retorică.

„Nimeni nu vrea să meargă la alegeri, nimeni nu vrea să piardă mandatul pe care-l are, chiar dacă-i de la putere, chiar dacă-i din opoziție. Eu personal așa cred că nu se va ajunge la anticipate. Sigur, avem o retorică frumoasă: dacă e nevoie, vom spune de interesul și binele românilor, vom spune să nu mai cheltuim bani, vom spune că oricum majoritățile sau ponderea în Parlament va fi cam aceeași și apare inutilă procedura anticipatelor”, a declarat Tudorel Toader la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

România beneficiază de peste 16 miliarde de euro prin instrumentul european de apărare SAFE

Gestionarea fondurilor comunitare menționate în cadrul emisiunii reprezintă un element cheie pe agenda Executivului. România are alocată o sumă totală de 16,68 miliarde de euro prin Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), mecanism destinat industriei de apărare și infrastructurii critice. Din această valoare, Comisia Europeană a virat deja o primă tranșă de prefinanțare de 2,5 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 15% din pachetul global 

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Planul de investiții aprobat de Guvern cuprinde 35 de proiecte strategice. Ministerul Apărării Naționale beneficiază de cea mai mare alocare, în valoare de circa 9,7 miliarde de euro, în timp ce Ministerului Transporturilor și Infrastructurii îi revin 4,2 miliarde de euro pentru modernizarea rețelei rutiere. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne are prevăzută o finanțare de peste 2,1 miliarde de euro, iar Serviciul Român de Informații primește aproximativ 501 milioane de euro pentru proiecte de securitate națională

Ce părere are Nicușor Dan despre alegerile anticipate

Într-un interviu acordat Euronews, președintele Nicușor Dan a afirmat că ia în calcul tot mai serios posibilitatea organizării unor alegeri anticipate. Șeful statului a subliniat că nu își dorește un astfel de scenariu, însă, în contextul actual, nu mai poate exclude această variantă.

„Deci a ajuns relația dintre partide cumva să fie mai rea acum decât era înainte de vacanța parlamentară, Fiindcă deja vedem, mulți lideri vorbesc chiar mai apăsat de ideea alegerilor anticipate. Eu ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt, că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care se duce sau puțin înainte sau puțin după Anul Nou.

Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aceea, nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a spus președintele Nicușor Dan.

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