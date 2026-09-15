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Ministrul Educatiei a recitat poezii de grădiniță la deschiderea anului universitar. Cum l-a pus la punct rectorul USV Iași

Ministrul Educatiei a recitat poezii de grădiniță la deschiderea anului universitar
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Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a oferit un moment inedit, luni, 14 septembrie, la deschiderea noului an la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. La finalul discursului său, ministrul le-a recitat studenților o poezie despre profesiile pentru care aceștia se pregătesc, invitându-i să completeze cu voce tare ultimul cuvânt din fiecare strofă.

Momentul a început cu o strofă despre inteligența artificială și meseria de medic veterinar.

Atât a putut ministrul: „Când văcuța nu dă lapte”

„Când văcuța nu dă lapte / iar AI-ul e-n zadar / ne dăm seama că-i nevoie / de un medic…”, a recitat Mihai Dimian, așteptând ca studenții să completeze cuvântul lipsă. Cum sala a întârziat să-i dea răspunsul așteptat – „veterinar” -, ministrul a reluat strofa: „Hai, mai luăm o dată!”.

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Poezia de grădiniță recitată de Mihai Dimian a continuat cu referiri la alte domenii pentru care se pregătesc studenții USV Iași. În cazul peisagisticii, ministrul a găsit următoarele versuri: „Când grădina pare o scenă / zugrăvită de un artist / știi că-n spatele minunii / e-un inginer…”. Cum nici de această dată studenții n-au dorit să inte în jocul lui, Dimian a reacționat: „Hai, așa puțini sunt la peisagistică aici!?”.

La final, ministrul Educației a avut o strofă dedicată rectorului USV Iași, Gerard Jităreanu. Dar, înainte de a o recita, el l-a invitat pe rector să i se alăture pe scenă – „Și acuma, domnule director, dacă doriți să veniți un pic alături de mine pe scenă”, i s-a adresat Dimian, primit pe loc un refuz categoric din partea profesorului Gerard Jităreanu. „Nu?”, a reacționat surprins ministrul.

În pofida momentului stânjenitor de care a avut parte, Mihai Dimian a continuat să-și recite poezia pe care o pregătise: „Când vrei multe investiții / și să construiești tot anul / nu te uiți după discuții / ci ți-l alegi pe… Jităreanu”.

Mihai Dimian, despre investițiile din universități

În discursul său, Mihai Dimian a vorbit și despre investițiile în domeniul educației. Concret, el a spus că pregătește un plan de măsuri pentru creșterea nivelului de competențe al elevilor, menționând că rezultatele elevilor români la testările PISA au readus în atenția publică problemele vechi ale sistemului, dar și unele provocări noi legate de utilizarea telefoanelor și a inteligenței artificiale.

„În primul rând, vorbim de o scădere la nivel internațional care ne afectează și pe noi. Cauzele acestei scăderi sunt parțial datorate perioadei în care am desfășurat activitățile online, în loc de prezență fizică. Pe de altă parte, există și un studiu la care fac referire, al colegilor de la Harvard, de la Santa Fe Institute, de la Barcelona, în care efectele inteligenței artificiale, a utilizării rețelelor sociale, sunt descrise ca un virus cognitiv și care afectează tinerii din lume”, le-a spus jurnaliștilor ministrul Educației.

Una dintre măsurile anunțate de Mihai Dimian vizează folosirea telefoanelor mobile și a rețelelor sociale – „Va trebui să luăm măsuri pentru a evita aceste influențe negative în viitor, începând de la modul în care se utilizează telefoanele mobile la școală, modul în care oferim accesul la rețelele sociale, și așa mai departe. Sunt reglementări care în prezent nu sunt respectate și trebuie ca împreună cu inspectorii, cu directorii să ne asigurăm că regulile care sunt în prezent în sistem sunt respectate”.

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