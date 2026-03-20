Prima pagină » Actualitate » Grindeanu spune că sunt în continuare motive pentru înlocuirea lui Bolojan. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă și-ar asuma preluarea guvernării

Grindeanu spune că sunt în continuare motive pentru înlocuirea lui Bolojan. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă și-ar asuma preluarea guvernării

Printr-o declarație oferită imediat după aprobarea Bugetului, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va face consultarea internă privitoare la viitorul coaliției de guvernare. PSD nu renunță la debarcarea premierului Ilie Bolojan. 

După luni de întârziere, scandaluri şi ameninţări cu ruperea coaliţiei, Bugetul pe 2026 a fost votat. Imediat după vot, Sorin Grindeanu a vorbit despre prioritățile pe care Guvernul ar trebui, în opinia sa, să le aibă în perioada următoare, acum că problema Bugetului a fost rezolvată.

”S-a votat bugetul. Eu le mulțumesc colegilor din Parlament, atât de la putere, cât și din opoziție. Aseară, după cum ați văzut, s-a stat până la ora 3. Astăzi avem un buget votat, cu bune și cu rele, dar România are un buget. De acum, prioritate trebuie să fie prețul la motorină și benzină, tot ce ține de energie. Bogdan Ivan a prezentat toate aceste variante. Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez ca, în perioada următoare, să fie prioritate pentru Guvern; Bogdan Ivan, ca ministru al energiei, a dat soluțiile. Mă aștept urgent să se vină cu soluții. S-au prezentat toate variantele, Bogdan le-a prezentat, ieri a detaliat cu ministrul finanțelor; din punctul nostru de vedere trebuie luată o decizie”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD consideră că sunt în continuare motive pentru schimbarea premierului

Grindeanu a declarat că există în continuare suficiente motive pentru care Ilie Bolojan ar trebui schimbat din funcție, motiv pentru care președintele PSD a anunțat că partidul său va face consultarea internă privitoare la viitorul coaliției de guvernare.

”(n.r. dacă vede în acest moment necesară o schimbare a premierului) O să facem o consultare internă, toți membrii PSD, aproape 5.000 de oameni, vor hotărî.

(n.r. dacă PNL se retrage în opoziție, v-ați asuma preluarea guvernării ca prim-ministru?) Noi avem un protocol care spune foarte clar ce înseamnă această chestiune. Haideți să vedem de ce vreți să anticipez eu un lucru; după ce vor vota membrii PSD și vom face consultarea, o să vedem cum stăm.

Vorbim de 0,04 din PIB, vorbim de o încrâncenare pe care ați văzut-o și dvs. în toată această săptămână, de când am anunțat acest pachet de solidaritate. 0,04 din PIB, ca, într-un final, să se ajungă la o soluție pe care o salut, dar acest lucru putea fi deblocat mult mai devreme. Bugetul, așa cum am spus și în decembrie, contează atunci când colegii mei vor vota, dar contează și alte lucruri, în afară de buget; contează cum s-a interacționat în cadrul Guvernului. Să fiți siguri că vom spune și punctele plus și punctele minus. Eu luni am să pot să vă spun mai multe despre data consultării, pentru că eu vreau să merg și să facem lucruri așezate până se dă acel vot. O să merg și la Bruxelles săptămâna viitoare, întâlnire și cu Antonio Costa; am să expun lucrurile, cu plusuri și cu minusuri, din coaliție. PSD nu va vota un guvern minoritar și nu va face alianță cu AUR.

Acum… coaliția este… ieri dimineață, când am ieșit din coaliție, m-am declarat satisfăcut, dar n-aș lua ca reper ziua de ieri din biroul de la mine. O să anunț înainte de vot cum voi face acest lucru. (n.r. Sunt în continuare foarte multe motive pentru înlocuirea premierului?) Da”, a încheiat Grindeanu.

ÎCCJ anunță că dă în judecată Guvernul Bolojan. Decizia vine după ce Executivul a decis să mute banii magistraților la ajutoare

Pacea PSD-PNL a fost pulverizată la dezbaterile pe Buget. Grindeanu: „Răbdarea noastră a atins o limită” / Bolojan: „Uitându-mă la colegii mei de la PSD, mi-e rușine de rușinea lor” / Opoziția: în sală sunt două stafii. Ședința a fost suspendată la ora 3.00

FLASH NEWS Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
NEWS ALERT AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
FLASH NEWS PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
AFACERI CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro
CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro
ULTIMA ORĂ Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
TEHNOLOGIE Noua tehnologie care va înlocui portul HDMI. Este mai rapidă și poate să transmită conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri
Noua tehnologie care va înlocui portul HDMI. Este mai rapidă și poate să transmită conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Digi24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Presiunea oceanică extremă hrănește viața din adâncuri într-un mod la care cercetătorii nu se așteptau
CONTROVERSĂ Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
TEHNOLOGIE De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
LIFESTYLE Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
EXCLUSIV Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
VIDEO Centura Bucureștiului. Cristian Pistol (CNAIR): „Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al A0 Nord se apropie de finalizare!”
Centura Bucureștiului. Cristian Pistol (CNAIR): „Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al A0 Nord se apropie de finalizare!”
SHOWBIZ Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”
Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”

