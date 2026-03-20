Grindeanu spune că sunt în continuare motive pentru înlocuirea lui Bolojan. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă și-ar asuma preluarea guvernării

Printr-o declarație oferită imediat după aprobarea Bugetului, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va face consultarea internă privitoare la viitorul coaliției de guvernare. PSD nu renunță la debarcarea premierului Ilie Bolojan.

După luni de întârziere, scandaluri şi ameninţări cu ruperea coaliţiei, Bugetul pe 2026 a fost votat. Imediat după vot, Sorin Grindeanu a vorbit despre prioritățile pe care Guvernul ar trebui, în opinia sa, să le aibă în perioada următoare, acum că problema Bugetului a fost rezolvată.

”S-a votat bugetul. Eu le mulțumesc colegilor din Parlament, atât de la putere, cât și din opoziție. Aseară, după cum ați văzut, s-a stat până la ora 3. Astăzi avem un buget votat, cu bune și cu rele, dar România are un buget. De acum, prioritate trebuie să fie prețul la motorină și benzină, tot ce ține de energie. Bogdan Ivan a prezentat toate aceste variante. Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez ca, în perioada următoare, să fie prioritate pentru Guvern; Bogdan Ivan, ca ministru al energiei, a dat soluțiile. Mă aștept urgent să se vină cu soluții. S-au prezentat toate variantele, Bogdan le-a prezentat, ieri a detaliat cu ministrul finanțelor; din punctul nostru de vedere trebuie luată o decizie”, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD consideră că sunt în continuare motive pentru schimbarea premierului

Grindeanu a declarat că există în continuare suficiente motive pentru care Ilie Bolojan ar trebui schimbat din funcție, motiv pentru care președintele PSD a anunțat că partidul său va face consultarea internă privitoare la viitorul coaliției de guvernare.

”(n.r. dacă vede în acest moment necesară o schimbare a premierului) O să facem o consultare internă, toți membrii PSD, aproape 5.000 de oameni, vor hotărî.

(n.r. dacă PNL se retrage în opoziție, v-ați asuma preluarea guvernării ca prim-ministru?) Noi avem un protocol care spune foarte clar ce înseamnă această chestiune. Haideți să vedem de ce vreți să anticipez eu un lucru; după ce vor vota membrii PSD și vom face consultarea, o să vedem cum stăm.

Vorbim de 0,04 din PIB, vorbim de o încrâncenare pe care ați văzut-o și dvs. în toată această săptămână, de când am anunțat acest pachet de solidaritate. 0,04 din PIB, ca, într-un final, să se ajungă la o soluție pe care o salut, dar acest lucru putea fi deblocat mult mai devreme. Bugetul, așa cum am spus și în decembrie, contează atunci când colegii mei vor vota, dar contează și alte lucruri, în afară de buget; contează cum s-a interacționat în cadrul Guvernului. Să fiți siguri că vom spune și punctele plus și punctele minus. Eu luni am să pot să vă spun mai multe despre data consultării, pentru că eu vreau să merg și să facem lucruri așezate până se dă acel vot. O să merg și la Bruxelles săptămâna viitoare, întâlnire și cu Antonio Costa; am să expun lucrurile, cu plusuri și cu minusuri, din coaliție. PSD nu va vota un guvern minoritar și nu va face alianță cu AUR.

Acum… coaliția este… ieri dimineață, când am ieșit din coaliție, m-am declarat satisfăcut, dar n-aș lua ca reper ziua de ieri din biroul de la mine. O să anunț înainte de vot cum voi face acest lucru. (n.r. Sunt în continuare foarte multe motive pentru înlocuirea premierului?) Da”, a încheiat Grindeanu.

