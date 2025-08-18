Prima pagină » Actualitate » Grindeanu SUSȚINE taxarea multinaționalelor și menținerea taxelor locale în Pachetul 2 de măsuri fiscale

Bianca Dogaru
18 aug. 2025, 14:29, Actualitate
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit la declarații în fața sediului partidului, unde a făcut câteva afirmații în fața presei. Acesta a spus că este de acord cu prevederile Pachetului 2 de măsuri fiscale, subliniind că susține taxarea multinaționalelor și a externalizării profiturilor din România.

Grindeanu a spus că PSD este de acord cu taxarea multinaționalelor, cu taxarea externalizării profiturilor din România, dar este preocupat să fie găsite soluții potrivite pentru că impozitul pe locuință va putea crește cu 70%.

„Eu sunt de acord cu următorul lucru: sunt de acord cu taxarea multinaționalelor, cu taxarea externalizării profiturilor din România și din discuția pe care am avut-o cu domnul Nazare, și dumnealui e preocupat de același lucru. Sunt preocupat să găsim soluții potrivite, dacă tot vorbim și de autoritățile locale, ca pe impozitul de locuințe care va crește cu 70%, acele taxe trebuie să rămână la autoritățile locale. Sigur, putem să discutăm despre sumele de echilibrare care vin de la Guvern. Avem pe trimestrul doi o creștere economică. Eu sunt de acord cu măsurile pe care primul ministru le-a propus în Pachetul 1,” a transmis Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a adăugat și faptul că sprijină măsurile din Pachetul 1 propuse de premier, menționând că România a înregistrat o creștere economică în trimestrul doi.

