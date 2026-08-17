Grupul 4 de la Termocentrala Rovinari ar putea fi repornit astăzi, în contextul în care seceta prelungită pune presiune pe sistemul energetic național, iar centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită săptămâna trecută.

UPDATE: Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit astăzi.

Grupul energetic numărul 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, se află în etapa de pregătire și verificare tehnică, fără să producă energie electrică în acest moment. Dacă procedurile tehnice se încheie conform planificării, grupul ar putea fi pornit și ar putea furniza în sistem aproximativ 300 de MW. Intrarea grupului în producție ar avea loc într-un context în care sistemul energetic se confruntă cu un deficit de producție.

Grupul 4 de la Rovinari ar putea acoperi o parte din deficit

Punerea în funcțiune a grupului energetic ar reprezenta un sprijin important pentru sistemul energetic național. Cu o capacitate de aproximativ 300 MW, unitatea ar putea acoperi o parte semnificativă din deficitul actual, estimat la circa 400 MW. În cazul în care grupul va ajunge să funcționeze la puterea disponibilă, presiunea asupra importurilor de energie electrică ar putea fi redusă.

Deși centralele fotovoltaice contribuie la producția de energie, aportul acestora nu este suficient pentru acoperirea integrală a consumului. Deficitul este estimat la aproximativ 400 de MW.

Unitatea 2 de la Cernavodă este oprită

Situația din Sistemul Energetic Național este influențată și de indisponibilitatea temporară a Unității 2 de la Cernavodă. Reactorul nu contribuie în această perioadă la producția de energie electrică, ceea ce reduce cantitatea disponibilă în sistem. În aceste condiții, România trebuie să apeleze în continuare la importuri pentru acoperirea consumului.