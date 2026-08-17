Prima pagină » Actualitate » Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit astăzi

Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit astăzi

Elena Popescu
Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit astăzi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Grupul 4 de la Termocentrala Rovinari ar putea fi repornit astăzi, în contextul în care seceta prelungită pune presiune pe sistemul energetic național, iar centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită săptămâna trecută.

UPDATE: Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit astăzi.

Grupul energetic numărul 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, se află în etapa de pregătire și verificare tehnică, fără să producă energie electrică în acest moment. Dacă procedurile tehnice se încheie conform planificării, grupul ar putea fi pornit și ar putea furniza în sistem aproximativ 300 de MW. Intrarea grupului în producție ar avea loc într-un context în care sistemul energetic se confruntă cu un deficit de producție.

Grupul 4 de la Rovinari ar putea acoperi o parte din deficit

Punerea în funcțiune a grupului energetic ar reprezenta un sprijin important pentru sistemul energetic național. Cu o capacitate de aproximativ 300 MW, unitatea ar putea acoperi o parte semnificativă din deficitul actual, estimat la circa 400 MW. În cazul în care grupul va ajunge să funcționeze la puterea disponibilă, presiunea asupra importurilor de energie electrică ar putea fi redusă.

Deși centralele fotovoltaice contribuie la producția de energie, aportul acestora nu este suficient pentru acoperirea integrală a consumului. Deficitul este estimat la aproximativ 400 de MW.

Unitatea 2 de la Cernavodă este oprită

Situația din Sistemul Energetic Național este influențată și de indisponibilitatea temporară a Unității 2 de la Cernavodă. Reactorul nu contribuie în această perioadă la producția de energie electrică, ceea ce reduce cantitatea disponibilă în sistem. În aceste condiții, România trebuie să apeleze în continuare la importuri pentru acoperirea consumului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
17:28
Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
VIDEO Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
17:26
Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
FLASH NEWS Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
16:10
Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
STATISTICĂ Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
16:00
Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
EXCLUSIV Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
15:43
Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
ALERTĂ Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
15:36
Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
Mediafax
Politicienii germani vor să schimbe legea care „îi protejează” de insulte
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mediafax
CCR A DECIS pe Legea integrității! Ce se întâmplă cu prevederea privind PARTENERII demnitarilor
Click
Doi frați de 17 și 19 ani s-au înecat la Olimp, sub privirile surorii lor. Ce fotografie i-au trimis mamei cu 30 de minute înainte
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Cancan.ro
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
Fazani, diplomați și gloanțe. Vânătorile lui Ceaușescu care ascundeau și riscuri
FLASH NEWS Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
19:01
Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
REACȚIE Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
18:57
Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
FINANCIAR Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
18:55
Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
RĂZBOI Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
18:29
Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
FLASH NEWS USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
18:13
USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
18:03
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe