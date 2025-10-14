Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, îl recheamă în armată pe fostul deputat Cozmin Gușă. Potrivit unei invitații, care a fost transmisă pe cale oficială, consultantul politic ar urma să se prezinte peste 2 zile la antrenamentul de mobilizare.

Ionuț Moșteanu cheamă rezerviștii la exercițiul de mobilizare, MOBEX B-IF 25, care ar urma să aibă loc pe 16 octombrie, în Garnizoana Ghencea, din Sectorul 5.

Primul care i-a sărit în ochi și pe care l-a convocat imediat este chiar fostul deputat Cozmin Gușă, căruia i-a și transmis o înștiințare să se prezinte la exercițiul de mobilizare. Acesta din urmă are stagiul militar realizat, cu grad de locotenent, în registrele armatei. În realitate, după cum a declarat Gușă pentru Gândul, gradul său este de locotenent-colonel.

Contactat de Gândul, Cozmin Gușă, a declarat că nu se va prezenta la această convocare din mai multe motive.

„N-o să mă prezint la această convocare mult prea intempestivă, așa, de pe o zi pe alta. În primul rând, pentru că nu am de gând să răspund la asemenea convocări, într-un stat democratic. Cu toții suntem oameni cu program făcut, dinainte, ocupați. Dar și mai important decât asta, nu doresc să merg să mă antrenez numai așa, de revistă, Cred că nu există absolut niciun pericol ca Rusia să ne atace. Antrenamentul ăsta mi se pare total inutil. Și încă un lucru foarte important: sunt în poziția de rezervist al Armatei Române. Într-adevăr, după cum se vede în această convocare, doar cu gradul de locotenent, dar eu nu mai respect felul în care Armata Română se comportă și felul în care m-a tratat pe mine”, a declarat Gușă pentru Gândul.

Fostul deputat chiar a constatat că Armata română l-a degradat și nici măcar nu știe pentru care motiv. Toate demersurile sale au rămas fără ecou.

„Văd cu surprindere că m-au degradat până la locotenent, deși eu eram înainte căpitan, înainte de a fi locotenent-colonel. Am făcut nenumărate demersuri să mi se spună ce s-a întâmplat să-mi restabilească gradul militar, iar Armata Română, în toți acești ani cum a respectat deloc și n-a făcut niciun demers ca să-mi restabilească mie gradul.”

Cozmin Gușă mai spune că refuză să se supună unor ordine venite din partea unor persoane care „inventează pericole” sau a „unui comandant civil care n-a făcut armata, un trotinetist”.

„Și da, este și un semn de frondă pe care eu îl dau către o Armată Română condusă de către unul ca Gheorghiță Vlad la nivel operativ, care inventează pericole și induce panica la nivelul populației, apropo de evoluțiile lui recente, sau condusă de un conducător civil care n-a făcut armata, ca Moșteanu, un trotinetist”, explică Cozmin Gușă, pentru Gândul.

Rezerviștii vor urma o serie de activități standard: echiparea cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu, primesc instruire de siguranță și participă la trageri cu muniție de antrenament. Ei primesc și o masă caldă înainte de a fi lăsați să plece acasă.

În cazul în care un rezervist nu se prezintă fără un motiv întemeiat, amenda poate ajunge până la 4.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Referitor la problema amenzii, în caz de neprezentare la ordin, Cozmin Gușă a mai spus că va plăti amenda, dacă altă cale nu există.

„Da, deci am și un gest de frondă, nu mă voi prezenta, iar dacă întrebarea este dacă, pentru că n-am timp, pentru că nu vreau și pentru că fac frondă să plătesc acea contravenție, dacă astea-s prevederile statului român, o să le plătesc. Dacă n-am altă posibilitate legală să nu le plătesc. Deci eu voi contesta oricum în justiție.”

