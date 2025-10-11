ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ. Cu un război la granițe, mulți se întreabă pe cine poate conta România în cazul unui conflict armat. Șeful Armatei anunță că MApN va face evidența tuturor bărbaților apți pentru mobilizare

Într-un interviu acordat, vineri seară, postului Antenei 3, generalul Gheorghiță Vlad a dat detalii despre programul de voluntariat militar plătit cu 6.000 de euro. Mai exact, cui se adresează și ce obiectiv are.

Stagiul de voluntariat militar plătit va lărgi baza operațională a Armatei

Astfel, a explicat generalul Vlad, stagiul de pregătire militară îi vizează pe tinerii între 18 și 35 de ani și este remunerat cu 6.000 de euro. Obiectivul proiectului se referă la lărgirea bazei operaționale a României, în sensul regenerării rezervei operaționale a Armatei Române.

În egală măsură, în paralel cu acest stagiu plătit de voluntariat militar, se va face si o inventariere a rezervei de mobilizare la război a tuturor bărbaților din România, spune Gheorghiță Vlad (foto), șeful Statului Major.

Ministerul Apărării va face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a tututor bărbaților apți să fie recrutați. Mai ales că după 1989 nu a mai existat o astfel de campanie, vitală pentru capacitatea de apărare a țării.

România trebuie să ia în calcul toate scenariile

În altă ordine de idei, oficialul a avertizat că România trebuie să fie pregătită de orice scenariu, inclusiv cel mai periculos, scenariul nuclear. „Armata Română trebuie să se pregătească. MApN are pe masă toate scenariile, avem o bibliotecă foarte bună de planuri ”.

În aceeași intervenție, șeful Statului Major a asigurat că Armata Română este pregătită pentru instruiri minimale ale populației în caz de război.

„Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei”, a mai spus generalul Vlad.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: