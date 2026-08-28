La sfârșitul lunii iulie, premierul demis Ilie Bolojan anunța că, de la data de 1 august 2026, România va intra în stare de alertă energetică, drept urmare a închiderii controlate a Reactorului 1 din Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă pe 27 iulie. Ulterior, autoritățile au început demersurile pentru evitarea scenariului în care centrala ar fi fost oprită complet, însă acestea au eșuat lamentabil, deoarece Reactorul 2 a fost oprit controlat pe 13 august.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

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Mai nou, surse politice au confirmat pentru Gândul că măsurile impuse de Guvernul demis al lui Bolojan vor rămâne valabile până la data de 30 septembrie, iar starea de alertă va fi menținută la nivel național.

„Siguranța centralei este garantată în orice scenariu” / „Vom prezenta un raport final, cu soluții tehnice” / „Gestionăm situația cu maximă seriozitate”

Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Bolojan, a anunțat joi, 27 august, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, că a supravegheat personal, timp de două zile, procedurile demarate pentru remedierea situației care a oprit funcționarea Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă. Acesta a confirmat că, la jumătatea lunii septembrie, Guvernul va prezenta un rapor tehnic cu privire la efectele crizei energetice.

„Am fost personal la Cernavodă timp de două zile, pentru a vedea la fața locului stadiul lucrărilor și a stabili, împreună, următorii pași. Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor: la Baziaș, debitul de azi este de aproximativ 1.300 m³/s, față de o medie de 3.900 m³/s pentru luna august. Ca să fie cât se poate de clar: siguranța centralei este garantată în orice scenariu. CNE Cernavodă are echipamente de rezervă — pompe, generatoare de mare putere, instalații de răcire.

Vom prezenta un raport final, cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare, în jurul datei de 13 septembrie 2026. Guvernul va continua informarea periodică despre nivelurile înregistrate și stadiul lucrărilor. Gestionăm această situație cu maximă seriozitate”, scria Mihai Jurca în postarea publicată pe Facebook.