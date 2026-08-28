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Leul continuă să câștige teren în lupta cu euro, dar îngenunchează în fața celorlalte valute. Cum arată cursul de referință anunțat vineri de BNR

Leul continuă să câștige teren în lupta cu euro, dar îngenunchează în fața celorlalte valute. Cum arată cursul de referință anunțat vineri de BNR
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Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 28 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Cifrele arată că leul a continuat să se aprecieze ușor în raport cu euro, însă s-a depreciat față de dolar, lira sterlină și francul elvețian. Francul a înregistrat cea mai importantă creștere față de moneda națională.

Euro a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2584 lei, în scădere cu 0,0004 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2588 lei.

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Sursa: Curs BNR

Dolarul, lira și francul elvețian sunt în creștere

Potrivit cursului de referință, în afară de euro, celelalte valute importante s-au apreciat în raport cu moneda națională. Dolarul american a urcat la 4,5171 lei, în creștere cu 0,0010 lei față de cotația de joi, de 4,5161 lei.

Francul elvețian a înregistrat cea mai mare creștere în raport cu leul. Moneda elvețiană s-a apreciat cu 0,0148 de lei și a ajuns la 5,6194 lei, față de 5,6046 lei în ziua precedentă.

În raport cu lira sterlină, leul a înregistrat o scădere de 0,0031 lei după ce, cu o zi în urmă, moneda britanică scăzuse cu 0,0113 lei și era cotată la 6,1316 lei. Astăzi lira sterlină se tranzacționează la un curs de referință de 6,1347 lei. Deși variațiile sunt reduse de la o zi la alta, evoluția cursului arată că leul continuă să piardă teren în fața principalelor monede.

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