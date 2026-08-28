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Când se plătesc alocațiile pentru copii în septembrie 2026, luna în care începe noul an școlar

Când se plătesc alocațiile pentru copii în septembrie 2026, luna în care începe noul an școlar
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Mulți dintre părinții care încasează alocația de stat pentru copii vor să afle când anume intră exact banii pe card. Data variază în anumite situații. În țara noastră, alocația de stat se acordă copiilor cu vârsta de până la 18 ani, care au reședința legală în România.

Alocațiile pentru copii aferente lunii septembrie 2026, în care începe și școala, vor fi plătite în data de 8 septembrie.

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Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) efectuează lunar plata alocațiilor de stat pentru copii.

Banii sunt virați în conturile beneficiarilor conform calendarului stabilit. În septembrie, data de plată este marți, 8 septembrie 2026, la o zi după începerea noului an școlar.

În luna august, ANPIS a efectuat plata în avans a alocațiilor, deoarece data obișnuită de 8 august a picat într-o zi nelucrătoare.

Părinții care primesc alocația prin mandat poștal trebuie să știe că plata se face ulterior viramentului bancar. Banii sunt distribuiți prin intermediul Poștei Române, conform graficului de distribuire.

Astfel, beneficiarii care nu au optat pentru plata pe card trebuie să aștepte sosirea poștașului sau să ridice banii în condițiile stabilite de la Poșta Română.

Cât este alocația de stat în 2026

În 2026, cuantumul alocațiilor de stat pentru copii a rămas la nivelul anului precedent, după suspendarea indexării cu rata inflației.

În consecință, alocația este de 719 lei pe lună pentru copii cu vârsta de până la 2 ani și pentru copiii cu handicap.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei pe lună. Aceeași sumă este acordată și tinerilor care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, în condițiile prevăzute de lege.

Potrivit ANPIS, în luna august 2026, au fost prevăzute fonduri pentru plata alocațiilor pentru 3.394.133 de beneficiari. În aceeași perioadă sunt plătite și alte drepturi sociale, printre care indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Concluzie

Alocațiile sunt virate în conturile părinților care primesc banii pe card în data de 8 septembrie. După această dată, încep plățile prin mandat poștal, conform graficului de distribuire.

Când intră alocațiile și sprijinul de creștere copil

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