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Magistraţii acuză USR că vrea să readucă DNA şi SRI în actul de cercetare, cu proiectele de reformă a justiţiei. Buzoianu dă vina pe AUR şi PSD

Luiza Dobrescu
Magistraţii acuză USR că vrea să readucă DNA şi SRI în actul de cercetare, cu proiectele de reformă a justiţiei. Buzoianu dă vina pe AUR şi PSD
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Zece proiecte legislative marca USR, care vizează reforma justiţiei, au picat pe rând, vineri, în Comisia Juridică din Camera Deputaţilor.
Cei de la USR cer, prin intermediul acestor iniţiative legislative, „reglementarea clară prin lege a regulilor privind formarea și modificarea completurilor de judecată și limitarea delegărilor sau detașărilor care pot afecta stabilitatea completurilor”.

Buzoianu acuză AUR că face jocul PSD

Diana Buzoianu crede că este numai mâna celor de la AUR şi PSD, deşi acestea au toate avize negative, inclusiv din partea Consiliului Superior al Magistraturii, nici Guvernul nu le susţine.
„Așa au planificat AUR și PSD să respingă azi proiecte care cereau, printre altele:
– Reglementarea clară prin lege a regulilor privind formarea și modificarea completurilor de judecată și limitarea delegărilor sau detașărilor care pot afecta stabilitatea completurilor.
– Protejarea avertizorilor de integritate din sistemul judiciar
– Alegerea președinților instanțelor de către judecătorii instanței
– Realizarea unui audit independent pentru verificarea modului în care funcționează sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor.
– Eliminarea posibilității ca procurorii-șefi să invalideze în bloc actele procurorilor din subordine, pentru a preveni influențarea cursului dosarelor penale”, scrie Buzoianu, pe facebook, vineri.

Magistraţii acuză USR că denaturează realitatea

De cealaltă parte, unul dintre membrii Comisiei Juridice, deputat independent şi fost preşedinte al Tribunalului Argeş, Mariana Vârgă, spune că „USR denaturează realitatea și transformă suspiciunile personale în acuzații. Magistrații nu sunt infractori! DNA nu este un instrument politic și nu poate fi folosit pentru a pune presiune asupra magistraților”.
deputat independent Mariana Vârgă, membru în Comisia Juridică

deputat independent Mariana Vârgă, membru în Comisia Juridică

 Potrivit fostului magistrat, cei de la USR încearcă să obţină ce n-au reuşit în 2022-2023, când au fost votate legile justiţiei.  Deputatul susţine că „USR încearcă să readucă DNA şi SRI în actul de cercetare şi manipularea completelor de judecată prin intermediul Înaltei Curţi”.
Potrivit acesteia, USR ar fi dorit „să numească auditori care să se pronunţe pe actele instanţelor, cu privire la repartizarea cauzelor, ceea ce este contrar Constituţiei”.
Mai mult decât atât, fosta preşedintă a Tribunalului Argeş dezminte şi faptul că magistraţii nu sunt cercetaţi disciplinar când greşesc:
„Magistratii au patru titluri de actiune disciplinare: Inspectia Juridiciară, Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi, în anumite cazuri, şi ministrul Justiţiei poate sesiza”, mai spune Vârgă.
Deşi toate proiectele aveau raport de respingere, USR a vrut să le treacă tacit.
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