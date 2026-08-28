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Metrul cub de apă se scumpește în București. Ce spune primarul Capitalei, Ciprian Ciucu

Elena Popescu
Metrul cub de apă se scumpește în București. Ce spune primarul Capitalei, Ciprian Ciucu
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Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apa de la robinet. Consiliul General al Municipiului București a aprobat vineri un act adițional la contractul de concesiune încheiat între Primăria Capitalei și Apa Nova, care prevede un amplu program de investiții în infrastructura de apă și canalizare, în valoare de aproape 500 de milioane de euro.

În același timp, actul adițional prevede majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metrul cub. Noul program de investiții se va derula în toate cele șase sectoare ale Capitalei și vizează modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Ce se întâmplă cu rețelele de apă și canalizare

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat, în ședința CGMB, că programul prevede intervenții pe 221 de kilometri de rețele. Din această lungime, aproximativ 70 de kilometri reprezintă rețele de apă, în timp ce 147 de kilometri sunt rețele de canalizare.

”Două treimi din programul de investiţii vor fi alocate doar canalizării. Vom avea 70 de kilometri de reţele de apă şi 147 de kilometri de reţele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment şi cu risc de prăbuşire a carosabilului. Programul de investiţii prevede şi partea de protecţie în faţa ploilor de mare intensitate care generează inundaţii, bazine de retenţie locale pentru a prelua surplusul de apă în zonele despre care ştim că sunt inundabile, precum şi staţii locale de pompare”, a spus edilul, în şedinţa CGMB.

Dezvoltarea orașului și problemele sistemului de canalizare în timpul ploilor torențiale impun investiții în infrastructură

Dezvoltarea orașului și problemele sistemului de canalizare în timpul ploilor torențiale impun investiții în infrastructură, susțin reprezentanții Primăriei Capitalei. Potrivit acestora, aproximativ 80% din suprafața Bucureștiului este impermeabilă sau semi-permeabilă, favorizând acumularea rapidă a apei.

”A crescut destul de mult Bucureștiul, sistemul de canalizare nu mai face față, ați văzut ce s-a întâmplat la ultima ploaie serioasă. Vor fi investiții pe următorii 10 ani. Dar dacă nu luăm acum aceste decizii, Bucureștiul va fi în aceeași situație. E esențial pentru un sistem de canalizare pus la punct”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu, notează Mediafax.

Programul de investiții include reabilitarea marilor colectoare, unele cu o vechime de peste 80 de ani, și construirea unor bazine de retenție care să preia cantitățile mari de apă în timpul ploilor foarte puternice. Sunt prevăzute și intervenții în zonele în care configurația terenului favorizează acumulările de apă, precum și realizarea unor sisteme separate prin care apa de ploaie să fie evacuată direct în receptorii naturali, acolo unde este posibil.

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