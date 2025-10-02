Guvernanții discută azi despre stagiul militar voluntar pentru tineri. Aceștia primesc bani atât în timpul pregătirii, cât și la final

∧Guvernanții discută joi despre programele voluntare de pregătire militară a tinerilor din România. Recent, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că resursa de cadre este una îmbătrânită.

Bărbați și femei, între 18-35 de ani, cetățeni români, vor putea cere Ministerului Apărării să ia parte, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, după ce va fi declarat apt.

Este pregătit și un proiect de lege în acest sens care așteaptă să fie discutat de miniștri pe 2 octombrie.

Potrivit documentului care stă la baza proiectului, stagiul voluntar ar urma să dureze patru luni și ar fi destinat doar acelor persoane care nu au îndeplinit stagiul militar activ sau în rezervă.

Pe timpul stagiului, voluntarii vor beneficia de cazare, mâncare, echipament, asistență medicală și medicamente gratis, precum și de o indemnizație lunară similară celei primită de militari iîn termen. În același timp, voluntarul se supune legilor și regulamentelor militare.

La final, aceștia mai primesc o indemnizaţie echivalentă cu trei câştiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata.

Proiectul de lege aduce modificări şi completează legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

