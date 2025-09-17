Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research arată că un procent semnificativ de români au o părere mai degrabă pozitivă și sunt de acord cu introducerea stagiului militar. Există însă o condiție.

74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, relevă un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research pentru platforma Informat.ro.

Românii au o părere bună despre serviciul militar pe bază de voluntariat

Potrivit cercetării, percepția populației s-a menținut relativ constantă în ultimii 10 ani pe tema serviciului militar pe bază de voluntariat – în anul 2015, procentul era de 79,4%. În prezent, doar 20,7% dintre români au o părere proastă despre serviciul militar pe bază de voluntariat, iar 5,1% dintre subiecții studiului nu au răspuns.

„Sprijinul populației pentru stagiul militar pe bază de voluntariat este puternic și consistent în timp, trei pătrimi dintre români având o părere bună despre această formă de serviciu militar atât în prezent, cât și în urmă cu 10 ani”, a explicat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Cine sprijină cel mai mult stagiul militar voluntar

Astfel, arată rezultatele studiului, 94% dintre votanții PNL, 87% dintre cei ai USR, 76% ai PSD și 68% ai AUR sunt de acord cu voluntariatul militar. Ca gen, 76% dintre bărbați și 72% dintre femei au o părere bună în acest sens. Ca vârstă, 76% dintre tinerii sub 30 de ani, 77% dintre cei între 30-44 ani, 67% dintre cei între 45 – 59 ani și 78% dintre cei peste 60 de ani susțin această formă de stagiu militar. La nivel de educație, un procent covârșitor, de 87% dintre românii cu studii superioare, susțin stagiul militar voluntar, comparativ cu 60% dintre cei cu educație primară.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eșantionul a inclus 1.103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă din România. Marja de eroare este de ± 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

