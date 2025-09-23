Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, luni, la Antena 3, că proiectul, care vizează introducerea serviciului militar voluntar, va intra în vigoare în 2026. Oficialul a subliniat că acest are drept scop consolidarea Armatei României, în condițiile în care actuala rezervă este considerată „îmbătrânită”, după ce stagiul militar obligatoriu a fost eliminat în 2007.

Proiectul privind stagiul militar voluntar prevede instituirea unei noi forme de pregătire militară, destinată tinerilor, atât băieți, cât și fete. Aceștia vor putea opta pentru un stagiu de patru luni, la finalul căruia vor fi retribuiți și vor rămâne în rezerva Armatei României.

Moșteanu a subliniat că implementarea acestui program de pregătire militară pentru tineri este necesar, având în vedere contextul de securitate actual.

„Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute.

Cum vedem, provocările din jurul nostru, trebuie să pregătim tot cadrul mai bine. În cazul ăsta, mai bine înseamnă să avem o rezervă a armatei mai mare, mai bine pregătită și mai tânără pentru că armata obligatorie nu mai este obligatorie de la 1 ianuarie 2007 și toți cei care au făcut armata au făcut-o acum 18 ani și toată rezerva e îmbătrânită”, a precizat Moșteanu.

„Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar”

„Li se mai adaugă cei care au fost militari profesioniști și sunt trecuți în rezervă. Una peste alta avem o rezervă îmbătrânită. Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termeni prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române. Din rândul lor îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști sau pe care îi dorim noi”, a explicat ministrul.