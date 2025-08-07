Guvernul analizează vineri proiectul de lege al pensiilor private. Propunerile vizează opțiunea de retragere programată a banilor

Proiectul de lege de plată a pensiilor private va fi discutat, vineri, de către guvernanți. În acest context, se împlinesc și 17 ani de la înființarea Pilonului II din România.

Participanții la pensiile private și facultative pot retrage fie toată suma, cu impozit pe câștig și contribuție la sănătate (CASS) pe toată suma (pe diferența dintre suma totală și 3.000 de lei), fie retrageri programate, în sume egale (60 de retrageri), timp de maxim cinci ani.

Propunerile de legi vizează introducerea unei opțiuni de retragere programată sau acordarea unei sume lunare. Practic, va dispărea posibilitatea retragerii integrale a sumei. Participanții vor putea retrage maxim 25% din sumă.

Varianta de retragere programată presupune ca participantul să primească o pensie lunară pe o perioadă fixă, determinată. Dacă decesul se produce înainte de consumarea sumei, restul va reveni către moștenitorii pensionarului.

În cazul formei de „anuitate viageră”, pensia se va primi pe întreaga durată a vieții, iar suma va fi stabilită în urma unor calcule de variabile printre care speranța de viață, mortalitatea etc.

Contribuțiile încasate în luna mai 2025 la Pilonul 2 au fost în valoare de 1,95 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 430 lei. La Pilonul 3, valoarea contribuţiilor virate în aceeași perioadă a fost de 77,7 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 169 lei.

În mai 2025, ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii Pilon 2 aveau 8.347.560 de cotizanți, iar fondurile de pensii facultative Pilon 3 aveau 899.342 de persoane.

Mai precis, în fiecare lună se plătesc, atât pentru Pilonul 2 de pensii, cât și pentru Pilonul 3, între 150 și 200 milioane de lei. La finalul lunii iulie, cel mai probabil a fost depășită suma de 5,1 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro, plătită contribuabililor la pensiile private.

