Guvernul caută 200 de studenți și elevi pentru internship la Palatul Victoria. Cu cât vor fi remunerați

Guvernul caută 200 de studenți și elevi pentru internship la Palatul Victoria. Iată cu cât vor fi remunerați aceștia. Potrivit unui comunicat, sunt disponibile 200 de locuri, în ediția din acest an a Programului Oficial de Internship al Guvernului. Astfel, tinerii cu vârsta între 16 și 27 de ani se pot înscrie, începând de astăzi, 24 aprilie 2026, până în data de 11 mai 2026, la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2026, pentru un stagiu de două luni, în perioada iulie – august.

Înscrierile se pot face pe platforma internship.gov.ro – https://internship.gov.ro/

Se mai specifică faptul că, pentru a se putea înscrie, participanții vor trebui să își creeze un profil de candidat și să încarce documentele solicitate în platformă. Comisia de evaluare și selecție a candidaturilor va analiza dosarele și va organiza interviurile finale, în baza cărora se va face selecția viitorilor interni.

La Program pot aplica tineri din România sau din afara granițelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

• au vârsta între 16 și 27 de ani;

• dețin cetățenie română și capacitate deplină de exercițiu;

• cunosc limba română (scris și vorbit);

• cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;

• au competențe de bază în domeniul IT;

• nu sunt activi pe piața muncii, pe durata programului;

• nu au participat anterior la Programul Oficial de Internship al Guvernului României;

• îndeplinesc condițiile specifice postului pentru care aplică;

• respectă prevederile Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

De precizat este că, cei 200 de interni selectați vor activa în cadrul instituțiilor și autorităților administrației publice centrale, pentru o perioadă de două luni, în perioada iulie-august, în care vor fi remunerați. Indemnizația de internship va avea valoarea de 3.500 lei brut/lună, iar programul se va desfășura cu implicarea a 41 de organizații-gazdă partenere.

Calendarul Programului de internship

Calendarul desfășurării ediției de anul acesta a Programului de internship este următorul:

I. Depunerea candidaturilor: 24 aprilie – 11 mai 2026 (ora României 23:59)

II. Verificarea administrativă a dosarelor: 3 zile lucrătoare

• Depunerea contestațiilor: în termen de 1 zi de la publicarea rezultatelor

• Soluționarea contestațiilor: 3 zile lucrătoare

III. Evaluarea candidaturilor: 7 zile lucrătoare

• Depunerea contestațiilor: în termen de 1 zi de la publicarea rezultatelor

• Soluționarea contestațiilor: 3 zile lucrătoare

IV. Intervievarea candidaților: 10 zile lucrătoare

Depunerea contestațiilor: în termen de 1 zi de la publicarea rezultatelor

Soluționarea contestațiilor: 3 zile lucrătoare

Evenimentul de deschidere al Programului: 1 iulie 2026

Perioada stagiului de internship: iulie – august

Evenimentul de închidere a Programului: 31 august 2026

Toate datele referitoare la procesul de înscriere și selecție pentru admiterea în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României, ediția a XIII-a, din anul 2026, se regăsesc pe platforma https://internship.gov.ro/ – secțiunea „Info utile”.

De-a lungul celor 12 ediții anterioare, numărul candidaților a crescut semnificativ, anul trecut atingând un număr de peste 2.200 de înscrieri.