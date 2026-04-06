Șantierul Naval Mangalia intră în procedură de faliment după ce votul asupra planului de reorganizare a fost respins. Ce se întâmplă cu angajații

Adunarea creditorilor Șantierului Naval din Mangalia a respis planul de respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar, ceea ce înseamnă ca șantierul intră în procedura de faliment, cu opirea treptată a activității și inițierea lichidării. 

Adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie, a anunțat luni CITR, administratorul judiciar al Șantierului Naval din Mangalia și lider al pieței de restructurare și insolvență din România. Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia.

Potrivit oficialilor CITR, decizia marchează trecerea șantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat și vor fi inițiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislația aplicabilă.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a transmis Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Ce se întâmplă cu angajații Șantierului Naval Mangalia

Biroul Național Sindical (BNS) a anunțat că Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societății, motiv pentru care procedura de reorganizare a eșuat și urmează să fie deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea și valorificarea forțată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori.

Consecințele deciziei sunt extrem de grave pentru angajații care nu și-au mai primit salariile de peste 3 luni. BNS spune că odată cu radierea societății, contractele individuale de muncă ale salariaților vor înceta, iar aceștia își vor pierde locurile de muncă.

„Odată cu radierea societăţii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor vor înceta, iar aceştia îşi vor pierde locurile de muncă. Această situaţie generează un impact social major la nivel local şi necesită o atenţie urgentă din statului român, în vederea identificării unor soluţii pentru protejarea angajaţilor afectaţi”.

