Europa, lovită de caniculă, pe final de mai. Temperaturi de până la 40 grade Celsius
Un val puternic de caniculă se va abate asupra Europei, aducând, pe final de mai, temperaturi ce se apropie de 40 de grade C, scrie Adevărul.

Europa se confruntă, zilele acestea, de unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din ultimii ani, pe fondul unui sistem atmosferic stabil de presiune ridicată, care s-a instalat deasupra vestului și centrului continentului.

Severe-Weather descrie acest fenomen drept un „dom de căldură” complet format deasupra Europei, ce funcționează ca un capac uriaș ce blochează aerul fierbinte în straturile joase ale atmosferei și împiedică disiparea căldurii.

Conform analizei, masa de aer provine din nord-vestul Africii, fiind împinsă spre Europa de o schimbare a circulației atmosferice deasupra Atlanticului de Nord. Masa de aer a fost apoi „capturată” de un sistem de înaltă presiune, ducând la acumularea progresivă a căldurii la sol și la creșterea temperaturilor.

Acest tip de configurație meteorologică este deosebit de eficient pentru a genera valuri de căldură persistente, pentru că aerul descendent se încălzește suplimentar și reduce formarea norilor.

Prin urmare, temperaturile din vestul Europei au crescut cu 12-16 grade Celsius peste mediile climatologice normale pentru sfârșitul lunii mai, o abatere considerată „foarte ridicată chiar și pentru episoadele de caniculă din vară”.

Acest fenomen afectează o arie extinsă, de la Peninsula Iberică până în Franța, Regatul Unit, Irlanda, Germania și zona Benelux, cu temperaturi care în multe regiuni se apropie sau depășesc pragul de 30 de grade Celsius. În sudul Europei,mai ales în Spania și Portugalia, precum și în sudul Franței, valorile au urcat deja frecvent spre 35-38 de grade, iar în unele zone izolate se conturează posibilitatea atingerii pragului de 40 de grade Celsius.

De precizat este că, valul de căldură se va intensifica în zilele următoare, pe măsură ce domul de presiune se consolidează.

