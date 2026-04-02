Executivul analizează introducerea unei scheme de reducere „voluntară” a prețurilor la carburanți, după ce ordonanța privind scăderea accizei a fost amânată. Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul Bolojan discută în prezent direct cu operatorii din piață pentru a ajunge la un acord care să ducă la ieftiniri la pompă, tocmai prin această contribuție „voluntară”. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat miercuri că sunt pregătite două variante: reducerea accizei, aplicată gradual sau introducerea unei contribuții voluntare din partea companiilor.

Planul aflat pe masa Executivului este inspirat din mecanismul aplicat în 2022, când prețurile au fost reduse cu 50 de bani pe litru. Atunci, costul a fost împărțit între stat și companiile petroliere, fiecare suportând câte jumătate din reducere. Sursele indică faptul că o schemă similară ar putea fi aplicată din nou, în special pentru motorină, unde presiunea prețurilor este mai mare.

O ședință extraordinară de Guvern ar putea avea loc vineri, în condițiile în care Bolojan se hotărăște pe modalitatea de reducere a accizei, precizează sursele.

Ce este, de fapt, compensarea „voluntară”

Compensarea voluntară a carburanților este un mecanism prin care statul și companiile petroliere colaborează pentru a reduce prețurile la pompă, fără a impune însă prin lege această scădere. Practic, nu vorbim despre o măsură obligatorie, ci despre un acord negociat între Guvern și firmele petroliere.

În forma discutată, reducerea totală, de exemplu 50 de bani pe litru, este împărțită între cele două părți. O parte din sumă este acoperită de stat, de regulă din buget, iar cealaltă parte este suportată de companii, care acceptă să își diminueze, pe perioada crizei, marja de profit.

Ideea de „voluntar” vine din faptul că firmele nu sunt obligate prin lege să participe la această schemă.

Nazare: „Am pregătit inclusiv reducerea graduală a accizei”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea miercuri că pe masa Guvernului se află momentan mai multe variante, inclusiv această compensare voluntară.

„Noi am pregătit toate variantele, am pregătit inclusiv reducerea graduală a accizei atunci când cotațiile internaționale și prețurile naționale cresc. Am pregătit această variantă, am pregătit inclusiv varianta care a fost adoptată în 2022, contribuția voluntară”, spune Nazare.

Inclusiv ministrul Finanțelor speră ca până la sfârșitul acestei săptămâni să se ia o măsură concretă.

„În ultimele 10 zile am muncit foarte mult să găsim soluții care să fie credibile, care să aibă efecte și care să fie agreate în coaliție. În momentul de față avem opțiunea de contribuție voluntară sau reducere de acciză. Va fi o decizie în coaliție și în guvern pe această speță pentru a ne încadra în termenul de vineri”, a declarat ministrul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor spune că a pregătit două mecanisme pentru reducerea prețurilor la carburanți. Guvernul Bolojan trebuie să aleagă unul