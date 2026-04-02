Prima pagină » Știri politice » Guvernul Bolojan ia în calcul compensarea „voluntară” pentru prețurile la pompă. Ce presupune

Luiza Dobrescu
Executivul analizează introducerea unei scheme de reducere „voluntară” a prețurilor la carburanți, după ce ordonanța privind scăderea accizei a fost amânată. Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul Bolojan discută în prezent direct cu operatorii din piață pentru a ajunge la un acord care să ducă la ieftiniri la pompă, tocmai prin această contribuție „voluntară”. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat miercuri că sunt pregătite două variante: reducerea accizei, aplicată gradual sau introducerea unei contribuții voluntare din partea companiilor.

Planul aflat pe masa Executivului este inspirat din mecanismul aplicat în 2022, când prețurile au fost reduse cu 50 de bani pe litru. Atunci, costul a fost împărțit între stat și companiile petroliere, fiecare suportând câte jumătate din reducere. Sursele indică faptul că o schemă similară ar putea fi aplicată din nou, în special pentru motorină, unde presiunea prețurilor este mai mare.

O ședință extraordinară de Guvern ar putea avea loc vineri, în condițiile în care Bolojan se hotărăște pe modalitatea de reducere a accizei, precizează sursele.

Ce este, de fapt, compensarea „voluntară”

Compensarea voluntară a carburanților este un mecanism prin care statul și companiile petroliere colaborează pentru a reduce prețurile la pompă, fără a impune însă prin lege această scădere. Practic, nu vorbim despre o măsură obligatorie, ci despre un acord negociat între Guvern și firmele petroliere.

În forma discutată, reducerea totală, de exemplu 50 de bani pe litru, este împărțită între cele două părți. O parte din sumă este acoperită de stat, de regulă din buget, iar cealaltă parte este suportată de companii, care acceptă să își diminueze, pe perioada crizei, marja de profit.

Ideea de „voluntar” vine din faptul că firmele nu sunt obligate prin lege să participe la această schemă.

Nazare: „Am pregătit inclusiv reducerea graduală a accizei”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea miercuri că pe masa Guvernului se află momentan mai multe variante, inclusiv această compensare voluntară.

„Noi am pregătit toate variantele, am pregătit inclusiv reducerea graduală a accizei atunci când cotațiile internaționale și prețurile naționale cresc. Am pregătit această variantă, am pregătit inclusiv varianta care a fost adoptată în 2022, contribuția voluntară”, spune Nazare.

Inclusiv ministrul Finanțelor speră ca până la sfârșitul acestei săptămâni să se ia o măsură concretă.

„În ultimele 10 zile am muncit foarte mult să găsim soluții care să fie credibile, care să aibă efecte și care să fie agreate în coaliție. În momentul de față avem opțiunea de contribuție voluntară sau reducere de acciză. Va fi o decizie în coaliție și în guvern pe această speță pentru a ne încadra în termenul de vineri”, a declarat ministrul Finanțelor.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Raționalizarea carburanților în benzinării și limită de viteză de 80 km/h. Care sunt șoferii români afectați de acest scenariu negru

Ministrul Finanțelor spune că a pregătit două mecanisme pentru reducerea prețurilor la carburanți. Guvernul Bolojan trebuie să aleagă unul

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
TRANSPORT Călătoria cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Călătoria cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FOTO-VIDEO Fiica Dianei Șoșoacă, apariție de senzație la Campionatul Internațional de Dans din Bulgaria
15:27
Fiica Dianei Șoșoacă, apariție de senzație la Campionatul Internațional de Dans din Bulgaria
EVENIMENT Bolojan, mesaj la 22 de ani de la aderarea României la NATO: „Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere”
13:30
Bolojan, mesaj la 22 de ani de la aderarea României la NATO: „Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști

Cele mai noi

Trimite acest link pe