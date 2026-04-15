Luiza Dobrescu
Hackerii ruşi au atacat conturile de e-mail ale Aviaţiei Române. Reacţia MApN a venit după un an, la solicitarea presei: „Datele vizate au fost unele neclasificate".

67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române au fost compromise de hackeri afiliați Rusiei. Totul a fost scos la iveală în urma unei anchete a celor de la Reuters.

Informațiile au fost descoperite de Ctrl-Alt-Intel, un grup de cercetători britanici și americani în securitate cibernetică, după ce hackerii au lăsat date sensibile expuse pe Internet.

Potrivit analizei Reuters,  publicate miercuri,  operațiunea face parte dintr-o campanie mai amplă de spionaj cibernetic.

A fost vizată, în principal, Ucraina, dar și alte state din regiune, inclusiv Grecia, Bulgaria și Serbia.

Datele arată că atacatorii au compromis, în total, cel puțin 284 de conturi între septembrie 2024 și martie 2026.

Chiar președintele Nicușor Dan și Departamentul de Justiție al SUA au anunțat, evenimentul, săptămâna trecută.

Este vorba despre destructurarea unei operațiuni informatice de amploare, coordonată de FBI împreună cu instituții din 15 state, inclusiv Serviciul Român de Informații.

Ce spune Ministerul Apărării, după un an de la incident

Ministerul Apărării Naţionale a emis miercuri, 15 aperilie, un punct de vedere referitor la respectivul incident.

„Acesta a fost depistat în luna martie a anului 2025 și a presupus compromiterea a câtorva zeci de adrese de email.

Pentru alte 30 de adrese de email, exploatarea nu a avut succes. Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente si izolat în termen de 24h.

Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative și pentru vehicularea unor informații publice.

Astfel că, nu a existat posibilitatea accesării sau exfiltrării de date clasificate.

Pentru a limita apariția unor situații similare în viitor, partea de securitate cibernetică a fost preluată integral la nivel central începând cu luna martie 2026.

Instituția noastră monitorizează constant infrastructurile proprii și aplică măsuri pentru eliminarea unor eventuale vulnerabilități”, transmite MApN.

