Hackeri ruși au compromis zeci de emailuri ale Armatei Române. Eroarea care i-a dat de gol

Hackeri ruși au compromis zeci de emailuri ale Armatei Române. Eroarea care i-a dat de gol
Cel puțin 67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române au fost compromise într-o campanie de hacking atribuită unor grupări afiliate Rusiei, potrivit unei analize publicate de Reuters. Atacurile fac parte dintr-o operațiune mai largă de spionaj cibernetic care a vizat mai multe state din regiune.

Datele analizate indică faptul că atacatorii au pătruns în sistemele de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, reușind să compromită cel puțin 67 de conturi. Printre acestea se află adrese asociate unor baze aeriene NATO, dar și contul unui ofițer de rang înalt, ceea ce ridică semne de întrebare privind securitatea comunicațiilor militare. Ministerul Apărării nu a transmis, până în prezent, un punct de vedere oficial.

Ucraina, principala țintă a atacurilor

Cea mai mare parte a operațiunii a vizat Ucraina, unde peste 170 de conturi de e-mail aparținând procurorilor și anchetatorilor au fost compromise în ultimele luni. În total, cel puțin 284 de conturi au fost sparte în perioada septembrie 2024 – martie 2026.

Țintele includ instituții-cheie implicate în combaterea corupției și investigarea colaboratorilor Rusiei, precum Parchetul specializat în domeniul apărării, Agenția pentru Recuperarea Activelor (ARMA) și Parchetul Anticorupție (SAPO).

Operațiunea, devoalată după o eroare a hackerilor

Informațiile au fost descoperite de grupul de cercetători în securitate cibernetică Ctrl-Alt-Intel, după ce atacatorii au expus accidental date sensibile pe internet. Pe serverele acestora au fost identificate jurnale ale atacurilor și mii de e-mailuri sustrase.

„Au făcut o gafă operațională uriașă. Și-au lăsat ușa din față larg deschisă”, au explicat cercetătorii.

Specialiștii în securitate cibernetică atribuie campania unor grupări afiliate Rusiei, fiind frecvent menționat grupul „Fancy Bear”, asociat serviciilor militare ruse. Alți experți confirmă legătura cu Rusia, însă nu pot stabili cu certitudine implicarea directă a acestei grupări. Scopul atacurilor ar fi fost fie monitorizarea anchetatorilor care investighează rețele de spionaj rusești, fie obținerea de informații compromițătoare despre oficiali de rang înalt, inclusiv din administrația președintelui Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan a anunțat o operațiune a FBI și SRI pentru destructurarea unei rețele de hackeri ruși asociați cu serviciul de informații al Armatei Ruse

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat destructurarea unei ample operațiuni informatice, în urma unei acțiuni coordonate de FBI împreună cu autorități din 15 state, printre care și Serviciul Român de Informații.

Potrivit SRI, serviciul militar rus de informații GRU ar fi compromis numeroase entități la nivel global, inclusiv din România, vizând în special infrastructuri critice și date din domeniile militar și guvernamental.

Citește și

EDUCAȚIE Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte
10:58
Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte
FLASH NEWS Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol”
10:49
Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol”
SCANDAL Andrei Caramitru, în război cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. ”Dacă te duce mintea…am dubii” / „Mă voi ruga pentru dumneavoastră”
10:35
Andrei Caramitru, în război cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. ”Dacă te duce mintea…am dubii” / „Mă voi ruga pentru dumneavoastră”
SPORT Condiția lui Hagi pentru a prelua echipa națională. Pe cine trebuie să dea afară Burleanu, dacă vrea ca „Regele” să antrenze România
10:20
Condiția lui Hagi pentru a prelua echipa națională. Pe cine trebuie să dea afară Burleanu, dacă vrea ca „Regele” să antrenze România
EXTERNE Blocada impusă de America împotriva Iranului. Marina SUA a interceptat primele petroliere
09:37
Blocada impusă de America împotriva Iranului. Marina SUA a interceptat primele petroliere
FLASH NEWS Apeluri la 112 după alerta aeriană din Tulcea. Ce i-a speriat pe oameni în toiul nopții
09:14
Apeluri la 112 după alerta aeriană din Tulcea. Ce i-a speriat pe oameni în toiul nopții
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
„M-a umplut de apă din cap până-n picioare”. Oana Roman, deranjată de vecinii de hotel, în vacanța de ziua ei
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este entropia?
CONTROVERSĂ Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor
11:06
Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor
EVENIMENT Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
10:50
Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
JUSTIȚIE Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
10:48
Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
Gândul de Vreme În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35
În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
REACȚIE Donald Trump continuă atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea. Tensiunile SUA – Vatican ating un nou nivel
10:33
Donald Trump continuă atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea. Tensiunile SUA – Vatican ating un nou nivel
FILM „Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026
10:26
„Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe