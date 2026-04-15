Hackeri ruși au compromis zeci de emailuri ale Armatei Române. Eroarea care i-a dat de gol

Cel puțin 67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române au fost compromise într-o campanie de hacking atribuită unor grupări afiliate Rusiei, potrivit unei analize publicate de Reuters. Atacurile fac parte dintr-o operațiune mai largă de spionaj cibernetic care a vizat mai multe state din regiune.

Datele analizate indică faptul că atacatorii au pătruns în sistemele de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, reușind să compromită cel puțin 67 de conturi. Printre acestea se află adrese asociate unor baze aeriene NATO, dar și contul unui ofițer de rang înalt, ceea ce ridică semne de întrebare privind securitatea comunicațiilor militare. Ministerul Apărării nu a transmis, până în prezent, un punct de vedere oficial.

Ucraina, principala țintă a atacurilor

Cea mai mare parte a operațiunii a vizat Ucraina, unde peste 170 de conturi de e-mail aparținând procurorilor și anchetatorilor au fost compromise în ultimele luni. În total, cel puțin 284 de conturi au fost sparte în perioada septembrie 2024 – martie 2026.

Țintele includ instituții-cheie implicate în combaterea corupției și investigarea colaboratorilor Rusiei, precum Parchetul specializat în domeniul apărării, Agenția pentru Recuperarea Activelor (ARMA) și Parchetul Anticorupție (SAPO).

Operațiunea, devoalată după o eroare a hackerilor

Informațiile au fost descoperite de grupul de cercetători în securitate cibernetică Ctrl-Alt-Intel, după ce atacatorii au expus accidental date sensibile pe internet. Pe serverele acestora au fost identificate jurnale ale atacurilor și mii de e-mailuri sustrase.

„Au făcut o gafă operațională uriașă. Și-au lăsat ușa din față larg deschisă”, au explicat cercetătorii.

Specialiștii în securitate cibernetică atribuie campania unor grupări afiliate Rusiei, fiind frecvent menționat grupul „Fancy Bear”, asociat serviciilor militare ruse. Alți experți confirmă legătura cu Rusia, însă nu pot stabili cu certitudine implicarea directă a acestei grupări. Scopul atacurilor ar fi fost fie monitorizarea anchetatorilor care investighează rețele de spionaj rusești, fie obținerea de informații compromițătoare despre oficiali de rang înalt, inclusiv din administrația președintelui Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan a anunțat o operațiune a FBI și SRI pentru destructurarea unei rețele de hackeri ruși asociați cu serviciul de informații al Armatei Ruse

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat destructurarea unei ample operațiuni informatice, în urma unei acțiuni coordonate de FBI împreună cu autorități din 15 state, printre care și Serviciul Român de Informații.

Potrivit SRI, serviciul militar rus de informații GRU ar fi compromis numeroase entități la nivel global, inclusiv din România, vizând în special infrastructuri critice și date din domeniile militar și guvernamental.