Reducerile de 50% au creat haos într-un magazin de articole sportive din Oradea. Clienții au lăsat în urma lor un adevărat dezastru, aspect care poate fi observat și în videoclipul de mai sus. În goana după oferte, aceștia au răvășit cutiile cu echipamentele sportive, au lăsat pantofii aruncați pe podea, precum și hainele și alte accesorii de profil.

Magazinele Hervis Sport din Oradea au fost aglomerate după anunțarea reducerilor de 50%. În magazinul din Lotus Center, unii clienți au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Așa cum poate fi observat în videoclipul de mai sus, clienții au lăsat în urma lor cutii și pantofi pe jos, haine răvășite și accesorii abandonate pe podea și alte zone ale magazinului.

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Mai mulți clienți au lăsat în urma lor un adevărat dezastru în magazin

Imaginile filmate după închiderea magazinului arată amploarea dezordinii. Clipul a fost publicat pe grupul „Oradea suntem noi”. Pe podea au rămas cutii de încălțăminte, unele golite sau deschise, haine și accesorii împrăștiate. Atrași de ofertele magazinului, mulți dintre clienți n-au mai ținut cont de menținerea ordinii și au luat cu „asalt” culoarele cu produse, arată ebihoreanul.ro.

Nu toți clienții au lăsat dezordine în magazin. Imaginile arată însă că unii cumpărători au răscolit rafturile și au abandonat produsele în diferite locuri. Imaginile postate în mediul online au atras numeroase reacții din partea utilizatorilor. Unii dintre aceștia și-au arătat uimirea față de comportamentul consumatorilor.

„Doamne ferește! Dă-i românului reduceri, că el îți arată cine-i! Ne lipsește încă multă educație și bun-simț”;

„Încă o dovadă că oamenii nu au simț și dacă îi lași te calcă în picioare fără nici cea mai mică remușcare”;

„Asta dovedește lipsa crasă de educație și respect pentru munca altora. Cei ce au făcut așa ceva sunt doar niște paraziți ai unei societăți eșuate și fără nici un regret pentru ce afirm, sunt niște consumatori de resurse de orice fel pe care sincer nu le merită”.

Nu doar în Oradea au fost probleme. Aceeași situație a avut loc, în schimb, și la Turda. Imagini similare au fost surprinse și în magazinul Hervis din oraș, unde umerașele și cutiile au ajuns pe podea. La case s-au format cozi lungi.

„Am fost astăzi în magazinul Hervis. Uitați ce este acolo. Din păcate, nu ne mai civilizăm niciodată. Nu este în regulă”, a transmis cititorul care a furnizat fotografiile publicației TurdaNews.

Sursă foto&video: Facebook/Nolan Roy-Norby