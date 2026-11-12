Harta litoralului s-ar putea schimba în urma reformei administrative locale. Ce s-ar întâmpla cu stațiunile celebre, precum Eforie, Mamaia sau Vama Veche

Noua reformă administrativ-teritorială discutată la ora actuală în PSD ar putea schimba harta administrativă a litoralului românesc, prin comasarea județelor Constanța și Tulcea. Stațiunile celebre precum Eforie, Mamaia și Costinești nu ar dispărea de pe harta turistică, dar s-ar transforma, cel puțin pe hartă. Gândul prezintă o simulare a hărții litoralului din România, pe baza informațiilor actuale.

Potrivit scenariului discutat de PSD, aceste schimbări ar aduce atât avantaje, cât și dezavantaje. Printre posibilele avantaje se numără reducerea cheltuielilor administrative și coordonarea investițiilor în drumuri, utilități și infrastructură turistică. Pe de altă parte, comunitățile mai mici ar putea avea o influență mai redusă asupra deciziilor locale, iar investițiile s-ar putea concentra pe orașele mai mari.

Imagine ilustrativă modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Harta din stânga – înainte de reformă

În prezent, litoralul este împărțit între mai multe administrații locale, fiecare având propria primărie și propriul consiliu local.

De la nord la sud, imaginea prezintă:

Năvodari – oraș separat.

Constanța – municipiu care administrează și stațiunea Mamaia.

Agigea – comună independentă.

Eforie – oraș care include Eforie Nord și Eforie Sud.

Techirghiol – oraș separat, situat în apropierea lacului Techirghiol.

Tuzla – comună independentă.

Costinești – comună care include și satul Schitu.

Mangalia – municipiu care administrează deja stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn.

Limanu – comună care include localitățile turistice 2 Mai și Vama Veche.

Harta din dreapta – după reformă (scenariu posibil). Ce s-ar schimba

Imagine ilustrativă modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Constanța + Agigea Agigea ar intra într-o administrație extinsă a Constanței.

Eforie + Techirghiol Cele două orașe ar avea o singură administrație.

Tuzla + Costinești Cele două comune ar forma o unitate administrativă comună.

Mangalia + Limanu 2 Mai și Vama Veche ar trece sub aceeași administrație cu Mangalia.

Năvodari ar rămâne independent în acest scenariu.

Ce înseamnă asta pentru stațiunile turistice?

De exemplu, dacă Mangalia și Limanu s-ar comasa, Mangalia ar putea administra întregul sector turistic din sud, de la Olimp până la Vama Veche.

Asta nu înseamnă că Vama Veche ar fi redenumită Mangalia sau că Eforie Nord și Techirghiol ar deveni fizic aceeași localitate.

Stațiunile și-ar putea păstra numele, identitatea și indicatoarele rutiere, dar ar depinde de aceeași primărie pentru buget, urbanism, infrastructură și servicii publice.

Ce s-ar putea schimba pentru locuitori și turiști?

Posibile avantaje:

Mai puține primării și cheltuieli administrative.

Planificare unitară a plajelor, drumurilor și investițiilor turistice.

Posibilitatea unor proiecte comune între stațiuni.

Posibile dezavantaje:

Comunitățile mici ar putea pierde influență asupra deciziilor locale.

Investițiile s-ar putea concentra în orașele mai mari.

Locuitorii ar putea avea de parcurs distanțe mai mari pentru anumite servicii administrative.

Într-o posibilă reorganizare a litoralului, mai multe administrații locale ar putea funcționa împreună. Constanța și Agigea ar putea fi unite într-o singură localitate. Eforie și Techirghiol ar putea fi conduse de aceeași primărie, iar Tuzla și Costinești ar putea fi reunite. În sudul litoralului, Mangalia ar putea prelua administrarea localităților Limanu, Vama Veche și 2 Mai. În acest scenariu, Năvodari ar rămâne independent.

O asemenea reorganizare nu ar însemna dispariția stațiunilor sau schimbarea numelor acestora. De exemplu, în cazul unei eventuale comasări între Mangalia și Limanu, Vama Veche și 2 Mai și-ar păstra identitatea turistică, însă deciziile privind bugetul, infrastructura, urbanismul și serviciile publice ar putea fi luate de aceeași administrație.

Deși Mamaia este parte a municipiului Constanța, nu ar pierde statutul de stațiune. Potrivit recensământului din 2021, Eforie ar putea fi analizată pentru pierderea statutului de oraș. Costinești este deja comună, cu 3.121 de locuitori, dar ar putea fi analizată în funcție de criteriile de comasare a comunelor.

În cazul în care reforma va fi adoptată, o parte din stațiuni își vor păstra numele și identitatea turistică, însă modul în care sunt administrate s-ar putea schimba. Rămâne de văzut dacă reorganizarea va duce la investiții mai bine coordonate și servicii publice mai eficiente sau dacă localitățile mai mici vor avea mai puțin control asupra propriilor decizii.