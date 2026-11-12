Conservatorii și Reformiștii Europeni vin la București pentru a-l susține pe George Simion. Adam Bielan și Antonio Giordano, prezenți la Forum Europa

Conservatorii și Reformiștii Europeni vin la București pentru a-l susține pe George Simion. Adam Bielan și Antonio Giordano vor fi prezenți la Forum Europa, evenimentul internațional organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului. Cei doi lideri europeni vor urmări, de asemenea, protestul programat sâmbătă în Parcul Izvor.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Vizita conducerii ECR are loc cu prilejul celui mai mare eveniment internațional organizat de AUR până acum, care va reuni la București reprezentanți ai formațiunilor conservatoare și suveraniste din mai multe state europene, iar participarea lui Adam Bielan și Antonio Giordano înseamnă susținere politică pentru președintele AUR, George Simion, și reflectă relațiile apropiate ale acestuia cu conducerea familiei politice europene din care face parte.

George Simion ocupă funcția de vicepreședinte executiv al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, din care fac parte formațiuni precum Fratelli d’Italia, partidul premierului italian Giorgia Meloni, și Lege și Justiție (PiS), partidul polonez asociat președintelui Karol Nawrocki.

Forum Europa, organizat ca o replică la conferința Eurosfat

De precizat este că, Forum Europa este organizat ca o replică la conferința Eurosfat, desfășurată în aceeași perioadă la București, unde este anunțată participarea lui Nicușor Dan. Totodată, la acest eveniment va fi prezent și fostul premier belgian Guy Verhofstadt, care își va lansa cartea „Înfrângerea trumpismului”.

Reuniunea organizată de AUR aduce în prim-plan viziunea conservatoare și suveranistă asupra viitorului Uniunii Europene, cu accent pe identitatea națională, suveranitatea statelor membre și cooperarea dintre națiuni.

În afară de participarea la Forum Europa, Adam Bielan și Antonio Giordano vor observa și protestul programat sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 14:00, în Parcul Izvor, în fața Palatului Parlamentului.

Programul vizitei va continua și în ziua de duminică, 15 noiembrie, când cei doi lideri ai ECR vor participa la un panel organizat în cadrul Forum Europa și la înființarea grupurilor de prietenie România-Polonia și România-Italia.