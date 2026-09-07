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Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru consumatorii casnici, pe fondul secetei și al scumpirilor din piață. Cât va costa un kilowatt-oră

Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru consumatorii casnici, pe fondul secetei și al scumpirilor din piață. Cât va costa un kilowatt-oră
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Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de energie din România, majorează prețurile pentru consumatorii casnici. Creșterea va fi cu 13%. Compania invocă efectele secetei și scumpirile din piața de energie. Iată cât va costa un kilowatt-oră.

Hidroelectrica a transmis deja clienților noile oferte, cu un tarif de 0,515 lei/kWh, față de 0,45 lei în prezent. La acest preț se adaugă tarifele de rețea și taxele. Noul tarif se aplică atât clienților noi, cât și celor ale căror contracte urmează să fie prelungite, arată G4media.

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Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru consumatorii casnici, pe fondul secetei și al scumpirilor din piață. Cât va costa un kilowatt-oră

Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru consumatorii casnici, pe fondul secetei și al scumpirilor din piață. Foto: Shutterstock

Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru consumatorii casnici

Cotațiile pentru energia electrică din 2027 indică o creștere de 12%-14% față de nivelul de aproximativ 560-570 de lei/MWh din 2026. Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energie, precizează că prețurile finale pot fi influențate de renegocierile contractelor de la sfârșitul anului.

„Dacă vă uitați la cât s-a tranzacționat energia în 2026 față de acel nivel de undeva de 560 de lei, 570 de lei pe MW, în acest moment cotațiile pentru anul 2027 indică o creștere de 12% până la 14%, dar întotdeauna contractele se renegociază spre sfârșitul anului”, spune Sorin Elisei, secretar general, Ministerul Energiei.

Seceta a redus puternic producția hidrocentralelor, inclusiv la Porțile de Fier, pe fondul debitului scăzut al Dunării. În sezonul rece scade și producția fotovoltaică, ceea ce poate duce la prețuri mai mari pe piață. Analiștii estimează că și ceilalți furnizori ar putea majora tarifele.

”Hidroelectrica este furnizorul care oferă cel mai mic preț la electricitate. Dacă furnizorul care oferă cel mai bun preț crește prețul, asta înseamnă că și ceilalți vor crește prețul. Este un semnal către piață că urmează scumpirile, deci înseamnă că sunt creșteri și cheltuieli pe care compania care oferea cel mai avantajos preț nu le mai poate ține în frâu”, explică Eugenia Gusilov, expertă în energie.

Majorarea ar putea duce la o creștere de până la 7% a facturilor consumatorilor. Hidroelectrica are 188 de hidrocentrale și parcul eolian Crucea Nord și furnizează energie pentru aproximativ 1,2 milioane de clienți.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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