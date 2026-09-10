Consilieri de rang înalt ai președintelui Donald Trump au discutat în privat cu acesta despre posibilitatea ca războiul cu Iranul să continue până la sfârșitul mandatului său, în ianuarie 2029, potrivit unei relatări publicate miercuri de The Wall Street Journal, care citează oficiali americani.

Printre cei care au abordat acest scenariu cu Trump se numără vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. În discuțiile private, oficialii au luat în calcul posibilitatea ca Iranul să continue să reziste presiunilor militare și economice americane, ceea ce ar putea prelungi conflictul cu mult peste perioada anticipată public de președinte.

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Trump susține că războiul s-ar putea încheia rapid

Evaluarea prezentată în discuțiile private contrastează cu declarațiile publice ale lui Trump. Președintele american a afirmat miercuri că războiul s-ar putea încheia „imediat” după alegerile intermediare din Statele Unite, programate în noiembrie. Trump susține că Iranul „nu mai poate rezista” presiunilor exercitate de Washington.

În schimb, consilierii săi avertizează că Teheranul ar putea continua să reziste, iar conflictul ar putea deveni unul de durată. Potrivit The Wall Street Journal, unul dintre scenariile discutate la Casa Albă este ca ostilitățile să continue chiar până la sfârșitul actualului mandat prezidențial, în ianuarie 2029.

Un război prelungit ar pune presiune pe armata americană

Oficialii americani se tem că menținerea operațiunilor militare în Orientul Mijlociu pentru o perioadă îndelungată ar pune presiune asupra resurselor și capacităților armatei americane.

Pentru Pentagon, problema este cu atât mai importantă cu cât Statele Unite trebuie să își mențină capacitatea de a răspunde simultan altor posibile crize și amenințări în diferite regiuni ale lumii.

The Wall Street Journal relatează că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a prelungit deja unele desfășurări de trupe americane în Orientul Mijlociu până în 2027. Pentagonul intenționează, de asemenea, să păstreze în regiune unele unități de apărare aeriană fără să stabilească deocamdată o dată precisă pentru retragerea lor.

Un război prelungit ar putea avea efecte și asupra economiei mondiale. Autoritățile americane iau în calcul riscul unor perturbări majore pe piețele globale de petrol în cazul în care conflictul continuă.

Trump mizează pe presiunea economică asupra Teheranului

În paralel cu operațiunile militare, administrația Trump pregătește o strategie de presiune economică pe termen lung asupra Iranului. Potrivit sursei citate, aceasta include o blocadă navală și sancțiuni menite să determine Teheranul să renunțe la programul său nuclear.

Strategia pornește de la ideea că presiunea militară și economică acumulată va determina Iranul să accepte condițiile Washingtonului.