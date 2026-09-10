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25 de ani de la atacurile teroriste din SUA: Turnurile Gemene au fost „reconstruite” deasupra New York-ului din „lumină“. Ce alte evenimente mai pregătesc americanii

Melania Agiu
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O replică din lumină a Turnurilor Gemene a apărut deasupra portului din New York, miercuri seară, în cadrul unui spectacol comemorativ impresionant. Organizat la 25 de ani de la tragedie, momentul a reunit 2.977 de drone iluminate, fiecare dispozitiv reprezentând simbolic viața unei victime pierdute în atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001.

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Spectacolul intitulat „2.977 de lumini deasupra portului din New York”, a cuprins 2.977 de lumini, câte una pentru fiecare persoană care și-a pierdut viața în atacurile din 11 septembrie, scrie ABC NEW YORK. Luminile s-au ridicat deasupra portului, formând apoi conturul Turnurilor Gemene la scară arhitecturală reală.

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Potrivit organizatorilor, instalația de artă publică comemorativă a fost realizată în colaborare cu membri ai comunității afectate de evenimentele din 11 septembrie, printre care se numără rude ale victimelor, supraviețuitori și membri ai echipelor de intervenție.

Proiectul a fost dezvăluit înaintea comemorării de vineri și a fost prezentat ca un eveniment public gratuit, axat pe reflecție și unitate.

FOTO – Arhivă: B1 TV

Pe 11 septembrie 2026 se împlinesc exact 25 de ani de la atacurile teroriste care au ucis aproape 3.000 de oameni în New York, Washington și Pennsylvania.

Atacurile au fost atribuite grupului terorist islamic Al-Qaeda. Atunci, 19 teroriștii au preluat controlul asupra a patru avioane de pasageri cu care au lovit clăridiri simbolice din New York și din Arlington, Virginia.

Două dintre ele s-au prăbușit în Turnurile Gemene, iar un altul în Pentagon. Al patrulea avion s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania, în urma unei revolte a pasagerilor.

Zohran Mamdani va participa, vineri, la ceremonia comemorativă organizată la New York, în calitate de primul primar musulman al orașului.

Primarul socialist a fost criticat de rudele victimelor și de republicani, care i-au cerut să nu participe.

Controversa se concentrează asupra numirii de către Mamdani a lui Ramzi Kassem în funcția de consilier juridic șef al orașului. Avocatul l-a reprezentat pe un membru condamnat al Al-Qaeda, al cărui cumnat a comis atacurile din 11 septembrie.

Răspunzând la critici, Mamdani a declarat: „Sunt mândru să fiu primarul acestui oraș. Iubesc acest oraș. Iubesc această țară. „Și ceea ce doresc să pun în centrul atenției săptămâna aceasta sunt familiile cărora li s-au răpit cei dragi în urmă cu 25 de ani, în urma oribilului act de terorism din 11 septembrie, precum și echipele de intervenție rapidă care au dat tot ce au putut pentru acest oraș și pentru oamenii care s-au mobilizat pentru a încerca să-și ajute concetățenii newyorkezi.”

Se pare că Donald Trump nu va participa la evenimentul din Manhattan. Ziarul „The New York Times” a relatat că acesta dorea să țină un discurs, dar organizatorii nu au permis discursuri politice.
Domnul Trump va comemora, în schimb, aniversarea la Pentagon. JD Vance, vicepreședintele, va reprezenta Casa Albă la New York.

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