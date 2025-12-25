Hiturile care l-au făcut celebru pe Ion Drăgan, decedat astăzi, în ziua de Crăciun

Celebrul interpret de muzică populară, Ion Drăgan, a murit azi, în ziua de Crăciun. Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost la colindat, iar din primele informații, se pare că tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în casă. Mai multe detalii AICI.

Ion Drăgan s-a născut în comuna Licurici, sat Frumușeni, județul Gorj. Încă din copilărie, el a transmis cântecul popular gorjenesc tuturor celor care iubesc muzica populară.

Ion Drăgan provine dintr-o familie de oameni simpli, descoperind dragostea pentru cântecul popular la o vârstă fragedă. Bunicii au fost cei care l-au susținut încă de la început, reușind, în cariera sa, să obțină cele mai râvenite premii naționale la festivaluri folclorice importante.

Pe Ion Drăgan, doinele l-au făcut însă celebru.

„Am mers in festivaluri, unde mi se spunea vânătorul de premii şi am luat tot ce s-a putut. Am obţinut aproape o sută de premii. Descoperirea mea a fost facută de către specialiştii în radio si televiziune din Bucureşti, printre care Eugenia Florea, Gruia Stoian, Angela Marinescu, Elize Stan, Steluţa Popa, Gheorghe Oprea, Carmen Brabete şi Emilia Comişel. Eugenia Florea m-a susţinut dintotdeauna”, spunea interpretul de muzică populară, într-un interviu mai vechi.

Printre hiturile lui Ion Drăgan se numără titluri ca: „Nu m-aș lăsa de iubit”, „Am avut și ei o vreme”, „Cât îi Gorju de frumos”, „Mândră la inima mea”, „Spune, mândrulița mea”, „Frunză verde lămâiță”, „Vine mândra-n calea mea” etc.

