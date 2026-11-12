Hoț de cai, identificat de polițiști după forma urechii. „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic”

Un hoț de cai a fost identificat de polițiști după forma urechii pe care o are, scrie Ziarul de Iași. Oamenii legii au analizat îmbrăcămintea, statura, mersul și poziția umerilor, dar decisiv a fost un alt aspect: urechile.

Expertul chemat să se pronunțe a concluzionat următoarele: „Helixul superior prezintă aceeași curbură, antitragusul este oblic, iar lobul urechii prezintă dimensiune și formă similară. Conca prezintă o construcție similară”.

Pentru anchetatori, lucrurile au fost clare: urechea are valoarea unei amprente digitale pentru identificare.

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A furat o iapă și mânzul de 1 an

Furtul a avut loc în august, când un sătean din Slobozia, comuna Ciurea, a reclamat la 112 că în noaptea precedentă i-au dispărut iapă de 13 ani și mânzul său de un an. Hoțul a intrat în curte după ce au tăiat cablul care electrifica gardul.

Valoarea de piață a animalelor a fost stabilită la 4500 de lei, dar pierderea suferită de Haralambie D. era și mai mare. Caii reprezentau singura lui sursă de venit, cărând lemne cu căruța sa pentru un pădurar. Ca să nu piardă și celelalte animale, săteanul și-a vândut și vaca, buhaiul și vițelul.

După ce a furat iapa, hoțul a trecut prin dreptul sediului primăriei din comună, dar imaginile suprinse de camerele video amplasate în zonă nu au fost concludente. S-a putut observa doar silueta unui om, cu o eșarfă neagră pe față, ducând de căpăstru două cabaline.

Din aproape în aproape, polițiștii au ajuns la un taximetrist care preluase de la Piața Nicolina un client în acea noapte. Inițial, el ceruse să fie dus în satul Cercu, din Bârnova, dar pe parcurs a schimbat direcția, optând pentru Ciurea. Ba, mai mult, clientul a cerut să se facă un ocol de doi kilometri și să fie lăsat într-o pădure din apropiere, la 200 de metri de intrarea în sat.

Șoferul de taxi nu l-a putut descrie pe bărbat, dar a ținut minte că nu avea barbă și era ras în cap. Pas cu pas, oamenii legii au descoperit că respectivul venise până pe strada Mitropolit Varlaam cu un autoturism Seat, după care s-a urcat în taxi. Așa au ajuns, în cele din urmă, la Iulian Rotaru, din satul Tufeștii de Sus, comuna Țibana, la vreo 30 km de Slobozia.

Citește AICI mai multe despre cum l-au identificat polițiștii și ce s-a întâmplat la proces.